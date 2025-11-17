E oficial! Când revine, de fapt, Barcelona pe Camp Nou! Catalanii inaugurează „cel mai mare stadion din Europa” contra unui adversar de top

ADVERTISEMENT

După mai multe amânări cauzate de diferite probleme, FC Barcelona a anunțat oficial că va reveni pe Camp Nou pentru meciul cu Athletic Bilbao, care se va disputa sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 17:15, în cadrul etapei 13 din La Liga. Gruparea catalană a confirmat și câți spectatori vor avea acces pe stadion.

Când revine, de fapt, Barcelona pe Camp Nou

Conducerea Barcelonei și-a dorit ca echipa să revină pe Camp Nou pentru aniversarea de 125 de ani a clubului, care a avut loc în noiembrie 2024, însă echipa a continuat să își dispute meciurile de pe teren propriu pe Stadionul Olimpic „Lluis Companys” sau chiar pe micuța arenă „Johan Cruyff”, deoarece clubul nu a primit autorizațiile necesare.

ADVERTISEMENT

Cu doar cinci zile înainte de partida cu Athletic Bilbao din La Liga, FC Barcelona a confirmat printr-un comunicat oficial faptul că aceasta se va disputa pe Camp Nou. Duelul este unul extrem de important, deoarece catalanii vor întâlni un adversar complicat, iar o victorie este esențială, ținând cont de faptul că e.

We’ve dreamed about the return. Now, it's here.

We’re back home. Back at Spotify Camp Nou 🏟️💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona)

Câți spectatori vor avea acces pe Camp Nou pentru Barcelona – Athletic Bilbao. Capacitate uriașă a stadionului

Barcelona a confirmat și câți fani vor avea acces pe Camp Nou pentru această partidă. „Decizia vine după ce a fost obținută licența pentru faza 1B, care permite creșterea capacității până la 45.501 spectatori. Autorizația include toată zona Laterală și se adaugă la licența primită deja pentru faza 1A, care acoperă Tribuna și Peluza Sud.

ADVERTISEMENT

Clubul lucrează în continuare la faza 1C pentru a reîncepe activitatea și în Peluza Nord, reunind toate condițiile operaționale, de securitate și confort pentru membri și fani”, a transmis gruparea catalană pe . După finalizarea lucrărilor (programată în 2026), capacitatea arenei ar urma să fie de 105.000 de locuri. Recent, .

ADVERTISEMENT

Ce se va întâmpla cu meciurile Barcelonei din UEFA Champions League?

Momentan, Barcelona nu a primit și acordul UEFA pentru a disputa pe Camp Nou meciurile de pe teren propriu din UEFA Champions League. Până la finalul fazei ligii, gruparea catalană va mai juca două partide pe propria arenă, cu Eintracht Frankfurt, pe 9 decembrie și cu FC Copenhaga, pe 28 ianuarie 2026.

„Cu privire la UEFA Champions League, clubul lucrează în colaborare cu UEFA pentru ca meciul împotriva lui Eintracht Frankfurt să se dispute pe Spotify Camp Nou. Cerințele necesare au fost îndeplinite, însă este nevoie în continuare de o confirmare”, a transmis FC Barcelona.

ADVERTISEMENT

Când a jucat Barcelona ultimul meci oficial pe Camp Nou

Ultimul meci oficial disputat de FC Barcelona pe Camp Nou a avut loc pe 28 mai 2023. Atunci, gruparea catalană o învingea pe Mallorca, scor 3-0, în penultima etapă a sezonului 2022-2023 din La Liga. Ansu Fati, fotbalist împrumutat momentan la AS Monaco, reușea o „dublă”, iar al treilea gol era înscris de Gavi. Barcelona cucerea titlul la finalul acelui sezon, echipa antrenată de Xavi terminând stagiunea cu 88 de puncte, 10 în plus față de marea rivală Real Madrid.

Cât a costat noul stadion Camp Nou

Modernizarea stadionului Camp Nou a început încă din 2023. „Templul” Barcelonei și-a închis porțile temporar, însă catalanii sunt pregătiți să revină pe stadionul, unde au scris istorie de-a lungul timpului. Modernizarea celebrei arene i-a costat pe iberici nu mai puțin de 1,5 miliarde de euro. Camp Nou va deveni „cel mai mare stadion din Europa”, cu o capacitate de 105.000 locuri.