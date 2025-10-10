Sport

E oficial! Cristi Săpunaru poate reveni în SuperLiga: a absolvit cursul FRF alături de alte nume grele

Moment extrem de important pentru cariera lui Cristi Săpunaru! Fostul căpitan de la Rapid își poate începe noul drum în fotbal
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.10.2025 | 20:10
E oficial Cristi Sapunaru poate reveni in SuperLiga a absolvit cursul FRF alaturi de alte nume grele
Cristian Săpunaru a absolvit cursul de director sportiv de la FRF Foto: colaj Fanatik

După ce destul de recent s-a pus foarte serios problema ca fostul fundaș central să fie numit în funcția de director sportiv, fără o calificare în acest sens, la clubul din Giulești, imediat după retragerea din activitatea de fotbalist, dar ulterior nu s-a mai ajuns în acest scenariu după ce el s-a certat cu oficialii rapidiști, dar în locul lui a fost adus italianul Mauro Pederzoli, fostul internațional român poate fi de acum considerat director sportiv „cu acte-n regulă”. 

Cristi Săpunaru a absolvit cursul de director sportiv la FRF

Mai mulți foști fotbaliști importanți din România, printre care și el, au absolvit al doilea ciclu de pregătire în vederea practicării acestei meserii, în cadrul cursului derulat de către Federația Română de Fotbal.

Este vorba în egală măsură și despre foști internaționali și jucători care au ajuns la un moment dat să evolueze la un nivel bun și în străinătate. Aici ar trebui să îi menționăm în mod principal pe Bogdan Lobonț, Nicolae Dică, Cristi Săpunaru bineînțeles, Dragoș Grigore sau Sorin Paraschiv.

De asemenea, pe această listă se mai regăsesc și numele lui Gabriel Boștină, Adi Popa, Cristian Ciocoiu sau Igor Armaș. În plus, au mai absolvit acum și câțiva conducători de club din România cu o experiență destul de mare în acest domeniu, precum Daniel Stanciu, Anton Heleșteanu sau Cristi Bobar.

Ce alți foști fotbaliști importanți din România se mai regăsesc pe lista absolvenților

Nu în ultimul rând, la acest curs, care a început în luna martie a acestui an, s-a înscris și Gicu Grozav, fotbalist încă important în Superliga, la Petrolul Ploiești. Primul modul din acest al doilea program s-a desfășurat în perioada 25-27 martie.

Așadar, toți cei enumerați, dar și alții, pot de acum, în mod regulamentar, să ocupe rolul de director sportiv în cadrul unui club profesionist de fotbal. S-a făcut această mențiune întrucât unii dintre ei au ocupat deja, și ocupă chiar și în acest moment de altfel, diferite posturi de conducere la diferite echipe, fără a avea, până acum, această calificare.

