E oficial! CSM București a mai dat o lovitură după calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor

ADVERTISEMENT

La două zile după calificarea în Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, CSM București a venit cu un anunț oficial de mare impact pentru fani. Campioana României a oficializat transferul suedezei Matilda Forsberg, extremă dreaptă care evoluează în prezent la Gloria Bistrița, liderul din „Liga Florilor”.

CSM București a pus capăt secetei și s-a calificat în Final Four-ul Ligii Campionilor după 8 ani. „Tigroaicele”, împinse de la spate de antrenoarea Bojana Popovic și de o sală arhiplină, . La două zile distanță, clubul finanțat de Primăria Bucureștiului a anunțat transferul extremei dreapta Matilda Forsberg.

ADVERTISEMENT

și va face pasul în Capitală începând cu următorul sezon competițional. „Sunt foarte fericită că îmi pot continua călătoria în handbal în România. În general, sunt impresionată de dăruirea, energia și pasiunea pe care românii o arată pentru handbal, jocul pe care îl iubesc.

Când am fost abordată de Bojana și echipa de la CSM, m-am simțit foarte onorată și privilegiată – având în vedere istoria și victoriile CSM de-a lungul anilor. Mai mult, am crescut cu mentalitatea suedeză de a ‘face tot ce am mai bun în toate situațiile’ (să mă dezvolt ca individ și să adaug energie echipei mele), dar cu atmosfera de a face parte dintr-o cultură câștigătoare și de a o promova.

ADVERTISEMENT

Aștept cu nerăbdare să realizez multe alături de Bojana, restul conducerii CSM București, noile mele colege de echipă, pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus pentru sezoanele viitoare, pentru a împărtăși succesul nostru, pentru a aduce dragoste și bucurie suporterilor noștri”, a declarat Matilda Forsberg, conform .

ADVERTISEMENT

Matilda Forsberg se alătură celor de la CSM București din vară

Matilda Forsberg s-a născut pe 26 februarie 1998 și, de-a lungul carierei, a dat dovadă de rapiditate și eficiența în atac, fiind o handbalistă letală, mai ales pe contraatac. În acest sezon al Ligii Campionilor, Matilda Forsberg a marcat 22 de goluri din 29 de aruncări pentru Gloria Bistrița, rezultând un procentaj de 76%.

ADVERTISEMENT

La CSM București, suedeza va fi colegă din stagiunea următoare cu Tyra Axner și Jenny Carlson, cu care se întâlnește și la naționala de handbal a Suediei. „Ne bucurăm de venirea Matildei în echipa noastră și suntem încrezători că potențialul și calitățile sale sportive vor contribui la atingerea obiectivelor echipei. Îi urăm bun venit și mult succes în tricoul CSM București!”, a spus Aurelia Brădeanu, fosta mare handbalistă și actualmente team-manager la CSM București.