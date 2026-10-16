E oficial! Erling Haaland pleacă de la Manchester City. Norvegianul nici nu vrea să audă de altă destinație – discută cu o echipă uriașă pe care ar putea să o transforme

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Manchester City trece printr-o perioadă dificilă din cauza scandalului legat de încălcarea regulamentului financiar, dar o altă veste a venit ca un uragan peste englezi. Erling Haaland nu mai vrea să rămână, iar agenții săi au început deja discuțiile cu Barcelona.

Erling Haaland e gata de plecarea de la Manchester City

Deranjat de și de faptul că echipa ar putea fi sancționată drastică, Erling Haaland a luat hotărârea de a o părăsi pe Manchester City la finalul actualului sezon. Iar destinația aleasă este Barcelona.

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Conform publicației catalane , internaționalul norvegian le-a transmis impresarilor săi că pot începe negocierile cu liderul din La Liga. Iar aceștia s-au conformat imediat și au avut o primă discuție în acest sens cu președintele Joan Laporta și cu directorul sportiv Deco.

Atacantul este convins că proiectul lui Hansi Flick de la Barcelona i se potrivește perfect și i-ar asigura posibilitatea de a câștiga numeroase trofee. Acum rămâne de văzut dacă gruparea catalană va avea banii necesari pentru Haaland. Norvegianul mai are contract cu City până în 2034, iar clauza de reziliere este de 170 de milioane de euro.

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Haaland se alături mașinii de goluri

Transferul lui Erling Haaland la Barcelona ar fi o adevărată lovitură. Un marcator înnăscut, norvegianul va veni să întărească o linie de atac și așa extraterestră pe care o are Hansi Flick la dispoziție. Catalanii au arătat o forță ofensivă de invidiat în acest start de sezon în care au înregistrat victorii pe linie în La Liga. În cele opt etape jucate până acum, Barca a înscris 34 de goluri, ceea ce înseamnă o medie impresionantă de 4,25 goluri pe meci.

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Situația este asemănătoare și în Champions League, acolo unde formația pregătită de Hansi Flick a reușit două victorii concludente. A fost mai întâi un 5-1 pe Camp Nou cu Feyenoord, urmat de un .

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Cum va arăta Barcelona cu Haaland în atac

În acest moment, Barcelona îi are ca atacanți pe brazilienii Raphinha, Gabriel Jesus, ambii învârstă de 29 de ani, și pe tânărul egiptean Hamza Abdelkarim (18 ani). Căpitanul echipei, Raphinha este în momentul de față accidentat și oricum el a fost reprofilat acolo din extremă.

Gabriel Jesus pare că s-a integrat foarte bine după ce a fost adus în vară de la Arsenal, marcând trei goluri în șase partide jucate, dar nu reprezintă o opțiune de viitor. Hamza Abdelkarim este văzut ca un jucător de mare perspectivă, dar care încă nu are forța de a se impune. Așadar, Haaland ar fi o variantă viabilă pentru catalani.

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Este interesant cum va arăta Barca de la mijloc în sus odată cu sosirea norvegianului. În acest moment, Hansi Flick are două puncte fixe în echipă: mijlocașul central Rodri și superstarul Lamine Yamal în banda dreaptă.

Dacă Haaland ar ocupa locul din avanposturi, pentru postul de extremă stânga se vor lupta Anthony Gordon și Karim Adeyemi, în timp ce Raphinha ar ajunge rezerva lui Yamal. Iar la mijloc, pentru cele două locuri de lângă Rodri, se vor bate Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Gavi și Marc Bernal.

Ce opțiuni mai are Erling Haaland

În cazul în care, totuși, Barcelona nu va reuși să-l transfere pe Erling Haaland din cauza problemelor financiare cu care se confruntă, alte nume mari ale fotbalului european stau la pândă. Norvegianul ar mai avea variantele PSG, Real Madrid sau Bayern Munchen.

De altfel, și încearcă să deturneze mutarea atacantului la rivala Barcelona. Președintele Florentino Perez i-a contactat deja pe reprezentanții lui Haaland și le-a transmis că-l vrea pe marele golgheter încă din această iarnă.