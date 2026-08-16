Sport

E oficial! FCSB se mută din București pentru jocurile de acasă: „Acolo s-au disputat meciuri internaționale!”

FCSB pleacă în pribegie după meciul cu FC Botoșani. Sătula de calitatea proastă a gazonului din Ghencea sau de pe „Arcul de Triumf”, fosta campioană va fi gazdă în provincie
Cristian Măciucă
16.08.2026 | 22:20
E oficial FCSB se muta din Bucuresti pentru jocurile de acasa Acolo sau disputat meciuri internationale
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E oficial! FCSB se mută din București pentru jocurile de acasă: „Acolo s-au disputat meciuri internaționale!” FOTO: Fanatik
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Deși sunt patru stadioane noi în București, echipele din Capitală preferă să joace în provincie. După ce FANATIK a anunțat în exclusivitate că derby-ul Dinamo – FCSB se va juca pe Cluj Arena, Mihai Stoica a anunțat că roș-albaștrii vor fi și ei gazde în alt oraș.

FCSB, gazdă pe stadionul celor de la Chindia Târgoviște

Izgonită de pe Arena Națională din cauza concertelor și a festivalurilor începute în luna mai și care se vor termina abia în septembrie, FCSB a fost nevoită să își găsească stadion. Echipa lui Marius Baciu a început sezonul în Ghencea, dar a renunțat la arena Stelei din cauza faptului că suprafața de joc este dezastruoasă.

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Nici „Arcul de Triumf” nu arată mai bine, motiv pentru care FCSB și-a dorit să joace contra lui FC Botoșani, în deplasare, sau, acasă, dar la Târgoviște. Partida nu a putut fi mutată, astfel că FCSB – FC Botoșani se va juca pe „Arcul de Triumf”, luni, 17 august, de la ora 21:30.

FCSB va reveni pe Arena Națională abia la jumătatea lunii septembrie, atunci când e programat meciul din etapa a 9-a, cu Petrolul Ploiești. Până atunci, roș-albaștrii mai au de disputat un joc pe teren propriu.

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E vorba de partida din etapa a 7-a, cu UTA Arad, de la finalul lunii august, care va avea loc pe stadionul „Eugen Popescu”, din Târgoviște. „Marți vine comisia de omologare la Târgoviște. Nu ar trebui să fie nicio problemă să jucăm cu UTA, acolo s-au disputat meciuri internaționale (n.r – se referă la jocurile naționalelor U20 și U21)”, a declarat Mihai Stoica, președintele C.A. al celor de la FCSB, la Prima Sport.

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De ce nu s-a jucat și FCSB – FC Botoșani pe „Eugen Popescu”

Stadionul „Eugen Popescu”, pe care Chindia Târgoviște își dispută meciurile de pe teren propriu, are o capacitate de 7979 de locuri. Mihai Stoica a explicat, în exclusivitate la MM LA FANATIK, de ce nu a putut fi organizată acolo și confruntarea cu FC Botoșani.

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„Am vrut să mergem să jucăm la Târgoviște. Am văzut că gazonul este excepțional. Ca să poți să mergi acolo trebuie să fie îndeplinite niște condiții. Trebuie adus VAR-ul nou. Trebuie să ceri acordul oaspeților. În prima fază au fost de acord. Apoi ne-au cerut să jucăm meciul la Botoșani și nu acasă. Din păcate, Liga nu poate să aprobe asta. Acum s-au răzgândit. Nu vor să joace nici măcar la Târgoviște. Vom juca pe Arcul de Triumf, ce să facem?”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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