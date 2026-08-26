E oficial! FCSB și CFR Cluj stau la pândă după ultima decizie luată de Trabzonspor. Turcii au anunțat ce se întâmplă cu Denis Drăguș

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Rezilierea contractului cu Trabzonspor a mai fost discutată și în trecut, însă fotbalistul nu a dorit să renunțe la cele 3 milioane de euro pe care le avea de primit dacă ar fi rămas în Turcia încă un sezon și jumătate. Pe de altă parte nici cei de la Trabzonspor nu ar fi fost dispuși să îi plătească acești bani în avans.

Denis Drăguș este momentan prezent la antrenamentele celor de la Trabzonspor, dar nu se știe pentru cât timp

Momentan, pe pagina oficială de Facebook a celor de la Trabzonspor au apărut imagini de la antrenamentul echipei premergător partidei cu Ferencvaros, iar Denis Drăguș se antrenează cot la cot cu Mo Salah. Cu toate acestea, Drăguș a fost anunțat că nu mai intră în planurile antrenorului Fatih Tekke și nici nu are drept de joc în cupele europene.

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Cert e că din imagini, , bucuros că poate să împartă momentan vestiarul cu legendarul Salah. Drăguș mai are contract până în 2028 cu Trabzonspor și un salariu de 1,5 milioane de euro pe sezon, bani pe care i-ar face foarte greu în altă parte.

În turul play-off-ului Europa League, Trabzonspor a pierdut acasă 0-1 cu „Fradi”, astfel că returul se va disputa la Budapesta joi, de la ora 21:30

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FCSB stă la pândă pentru a-l atrage pe Drăguș în cazul în care acesta va rămâne jucător liber de contract, însă Marius Șumudică, nașul jucătorului, speră să-l convingă să meargă la CFR Cluj. Această variantă pare, însă, greu de crezut în condițiile în care clujenii sunt în insolvență și salariile vor fi plafonate la un nivel mult sub cel așteptat de Drăguș.

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Denis Drăguș ar putea să ajungă în România la FCSB, însă nașul Marius Șumudică îl cheamă la CFR Cluj

pentru că în perioada ca junior a activat la cluburi precum Sfântul Pantelimon, Pro Luceafărul București și Academia Hagi. A făcut marele pas în carieră în 2019 când a fost vândut la Standard Liege, după care a ajuns la Crotone, Genoa, Gaziantep și Eyupspor.

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Cotat la 2 milioane de euro, Denis Drăguș rămâne unul dintre cei mai valoroși atacanți ai echipei naționale și la 27 de ani rămâne de văzut dacă va accepta să evolueze în Superliga românească, sau va ajunge într-un campionat mai puternic.