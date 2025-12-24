E oficial: începe construcția noului Stadion Dinamo! Compania Națională de Investiții a anunțat data exactă!

ADVERTISEMENT

Fanii roș-albilor au primit cel mai frumos cadou în Ajunul Crăciunului. CNI a anunțat

Dinamo va avea stadion nou în 2026. CNI, anunț oficial

Compania Națională de Investiții a emis oficial . Luni, 19 ianuarie 2026, va fi momentul zero al șantierului care va ridica viitoarea arenă din „Ștefan cel Mare”. După ani lungi de incertitudini, machete și promisiuni, dinamoviștii au primit cel mai frumos cadou chiar în Ajunul Crăciunului. Echipa lui Zeljko Kopic va avea, în sfârșit, o arenă ultra modernă. Construcția propriu-zisă a fost încredințată unui consorțiu condus de BOG’Art, care va colabora cu ACI Cluj SA, Digo & Țigănas și UTI Construction pentru a ridica un nou complex sportiv în „Groapă”.

„Este oficial! Dinamo se reconstruiește. După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc.

Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo.

Construcția va fi realizată de o asociere puternică, cu expertiză de top: BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Un proiect pe măsura istoriei și spiritului dinamovist.

Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, a transmis CNI, pe pagina oficială de Facebook.

Primăria Sectorului 2 va cofinanța proiectul

Noul Stadion Dinamo va fi reconstruit de la zero, în locul fostei arene din „Ștefan cel Mare”. Noul complex din Parcul Sportiv Dinamo va avea 20 de hectare șu va fi multifuncțional. CNI a cerut autorităților locale să asigure o cofinanțare de 25 de milioane de euro pentru a putea demara lucrările la stadioanele aflate în așteptare. Reprezentanții Sectorului 2 au răspuns afirmativ acestei solicitări.

„E un moment important pentru întreg Sectorul 2, facem primii pași pentru cofinanțarea Arenei Multifuncționale Dinamo. Și mai mult decât atât, pentru deschiderea noului Parc Sportiv.

Am supus spre aprobare Consiliului Local, iar ședința va avea loc marți, 16 decembrie, cofinanțarea stadionului Dinamo cu 25% din lucrările de construcții și montaj, conform devizului general deja atribuit prin licitație publică”, a declarat primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă.