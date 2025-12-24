Sport

E oficial: începe construcția noului Stadion Dinamo! Compania Națională de Investiții a anunțat data exactă!

Nu este glumă! Ba, mai mult, e chiar oficial! În 2026 începe construcția noului Stadion Dinamo. CNI a făcut anunțul în Ajunul Crăciunului, un cadou cum nu se poate mai frumos pentru fanii „câinilor”
Cristian Măciucă
24.12.2025 | 12:52
E oficial incepe constructia noului Stadion Dinamo Compania Nationala de Investitii a anuntat data exacta
breaking news
E oficial: începe construcția noului Stadion Dinamo! Compania Națională de Investiții a anunțat data exactă! FOTO: Facebook CNI
ADVERTISEMENT

Fanii roș-albilor au primit cel mai frumos cadou în Ajunul Crăciunului. CNI a anunțat data exactă la care va începe construcția noului Stadion Dinamo.

Dinamo va avea stadion nou în 2026. CNI, anunț oficial

Compania Națională de Investiții a emis oficial ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo. Luni, 19 ianuarie 2026, va fi momentul zero al șantierului care va ridica viitoarea arenă din „Ștefan cel Mare”. După ani lungi de incertitudini, machete și promisiuni, dinamoviștii au primit cel mai frumos cadou chiar în Ajunul Crăciunului. Echipa lui Zeljko Kopic va avea, în sfârșit, o arenă ultra modernă. Construcția propriu-zisă a fost încredințată unui consorțiu condus de BOG’Art, care va colabora cu ACI Cluj SA, Digo & Țigănas și UTI Construction pentru a ridica un nou complex sportiv în „Groapă”.

ADVERTISEMENT

„Este oficial! Dinamo se reconstruiește. După ani de așteptare, speranță și luptă, visul devine realitate. Compania Națională de Investiții a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru noul Stadion Dinamo – un simbol al renașterii, al ambiției și al viitorului sportului românesc.

Din 19 ianuarie 2026, șantierul va prinde viață, iar fiecare zi de lucru va însemna un pas mai aproape de o arenă modernă, demnă de performanță, de suporteri și de tradiția lui Dinamo.

ADVERTISEMENT
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat...
Digi24.ro
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat de Volodimir Zelenski

Construcția va fi realizată de o asociere puternică, cu expertiză de top: BOG’Art (lider), ACI Cluj SA, Dico & Țigănas Birou de Proiectare și UTI Construction and Facility Management SRL. Un proiect pe măsura istoriei și spiritului dinamovist.

ADVERTISEMENT
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai:
Digisport.ro
Soția lui Dan Petrescu și-a serbat ziua la Dubai: "Vă iubesc pe toți!" Raluca Zenga a reacționat imediat

Noul stadion nu este doar beton și oțel. Este promisiunea revenirii, este locul unde generațiile se vor uni, unde culorile alb-roșii vor vibra din nou la cel mai înalt nivel. Este casa în care Dinamo va lupta, va renaște și va visa din nou măreț”, a transmis CNI, pe pagina oficială de Facebook.

ADVERTISEMENT

Primăria Sectorului 2 va cofinanța proiectul

Noul Stadion Dinamo va fi reconstruit de la zero, în locul fostei arene din „Ștefan cel Mare”. Noul complex din Parcul Sportiv Dinamo va avea 20 de hectare șu va fi multifuncțional. CNI a cerut autorităților locale să asigure o cofinanțare de 25 de milioane de euro pentru a putea demara lucrările la stadioanele aflate în așteptare. Reprezentanții Sectorului 2 au răspuns afirmativ acestei solicitări.

„E un moment important pentru întreg Sectorul 2, facem primii pași pentru cofinanțarea Arenei Multifuncționale Dinamo. Și mai mult decât atât, pentru deschiderea noului Parc Sportiv.

 Am supus spre aprobare Consiliului Local, iar ședința va avea loc marți, 16 decembrie, cofinanțarea stadionului Dinamo cu 25% din lucrările de construcții și montaj, conform devizului general deja atribuit prin licitație publică”, a declarat primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă.

Top 3 cei mai buni fotbaliști din România. Nicolae Dobrin e abia pe...
Fanatik
Top 3 cei mai buni fotbaliști din România. Nicolae Dobrin e abia pe locul 3
Bernabeu, transformare incredibilă! Cum arată stadionul lui Real Madrid pe perioada sărbătorilor. Foto
Fanatik
Bernabeu, transformare incredibilă! Cum arată stadionul lui Real Madrid pe perioada sărbătorilor. Foto
Conflictul cu Ionuț Negoiță i-a fost fatal. Tot adevărul despre plecarea brutală a...
Fanatik
Conflictul cu Ionuț Negoiță i-a fost fatal. Tot adevărul despre plecarea brutală a lui Tică Dănilescu de la Dinamo
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Mirel Rădoi, informat că jucătorul său ar fi un împătimit al 'păcănelelor și...
iamsport.ro
Mirel Rădoi, informat că jucătorul său ar fi un împătimit al 'păcănelelor și vieții de oraș'! Ce decizie a luat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!