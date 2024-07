E oficial! Jador și Oana Ciocan s-au despărțit! Profeția incredibilă făcută de Elena Merișoreanu, despre cei doi, pentru Fanatik

Jador și Oana Ciocan s-au despărțit, iar zvonul care a circulat în presă în ultima perioadă a fost confirmat chiar de către renumitul manelist. Se pare că buna lui prietenă și sfătuitoare a avut ”gura aurită” în declarațiile făcute acum aproape două luni pentru FANATIK.

Elena Merișoreanu a avut dreptate. Jador și Oana Ciocan s-au despărțit așa că… adio, nuntă (deocamdată)!

a fost sceptică atunci când a fost întrebată despre nunta lui Jador cu Oana Ciocan, fiind bucuroasă, în același timp, pentru povestea lor de iubire. Oana Ciocan a fost cerută în căsătorie de Jador, chiar în Republica Dominicană. Din acel moment, toată lumea a început să vorbească despre cum va fi la nunta lor. Ba mai mult, s-a speculat inclusiv că frumoasa creață ar fi rămas însărcinată.

Se pare că povestea lor de iubire nu a trecut nici măcar de lunile de vară, lucru pe care l-a intuit, cumva, doamna muzicii populare românești. Într-o declarație făcută Jador a anunțat că nu mai formează un cuplu cu Oana Ciocan și că despărțirea lor se va regăsi în următoarea melodie pe care artistul o va lansa.

„M-am despărțit de Oana. Motivele le ținem pentru noi. Dar dacă tot vrei să scrii, poți să anunți și faptul că am în lucru o piesă pentru despărțire. Pregătesc o melodie pentru despărțiri… Vara asta am un program plin, cânt în mai multe locuri pe la noi, apoi am un angajament în Germania…”, a mărturisit Jador pentru sursa menționată.

Se pare că nunta dintre cei doi nu va mai avea loc, cel puțin dacă nu se va produce și o împăcare. Spunem asta deoarece nu se știe niciodată ce surprize rezervă viața oamenilor.

mai exact, că și-ar fi dorit să danseze și să se simtă bine la nunta lui Jador, dar, atenție, ea nu credea că se va produce curând. Folclorista a avut perfectă dreptate!

Ce spunea folclorista pentru FANATIK când toată lumea vorbea de nunta manelistului: „Nu prea cred că face curând”

„Da, am mai vorbit cu Jador. Așa am auzit, că se însoară, că-l pune naș pe Moroșanu. I-am felicitat și pe el, și pe Moroșanu și mi-au mulțumit. Mi-a zis Jador: `Sper că nu faci pe nebuna să nu vii`! Măi, să-l văd însurat, dar nu prea cred că face curând!

Eu dacă merg, mă duc invitată la masă, dar dacă mă cheamă să cânt, cânt. O să fie destul soliști acolo. Îți dai seama, alte genuri de muzică. Jador e un băiat cu atât de mare respect, știe să prețuiască fiecare lucru. Îmi place că nu risipește banii. Îi folosește la ce are nevoie. Își ajută familia. Pentru mine, treaba asta mă face să mă gândesc mai des la el”, sunt declarațiile uluitoare pe care Merișoreanu le făcuse pentru FANATIK, ca o previziune.

În dialogul nostru cu cântăreața de muzică populară, interpreta folclorului românesc ne-a mai zis că o plăcea pe Oana, pe care a descris-o ca un pufulete, căci i-a transmis că este o fată de treabă, foarte fină și simpatică, potrivită pentru manelist.