E oficial: liber la bere pe stadioane! Nicușor Dan a promulgat Legea Paraschiv susținută de Fanatik

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La mai puțin de o lună de când Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care prevede modificarea și completarea legilor 4/2008 și 60/1991, de la Palatul Cotroceni a venit anunțul final legat de aceste acte normative. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul. Asta înseamnă că fanii pot consuma bere la meciurile din SuperLiga. Ce alte modificări mai aduce noua Lege 4 și când intră ele în vigoare.

Nicușor Dan a promulgat proiectul de modificare al Legii 4

Modificările aduse Legii nr. 4/2008 vor intra în curând în vigoare și își vor face efectul pe stadioanele din România. Luni, 20 iulie, președintele Nicușor Dan a promulgat această lege, se arată pe site-ul Administrației Prezidențiale. ”Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/2008 privind prevenirea şi combaterea violenței cu ocazia competițiilor şi a jocurilor sportive şi de modificare a Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfășurarea adunărilor publice (PL-x 455/2025)”, se arată în .

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La finalul lunii iunie, privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive. Pe 30 iunie, în Camera Deputaților au fost prezenți la ședință 286 de parlamentari. Din acest total, 242 au votat pentru adoptare, 9 voturi au fost contra, 34 de abțineri, iar un parlamentar nu a votat.

Imediat după izbânda din plen, inițiatorul proiectului, deputatul de Iași Ciprian Paraschiv a luat cuvântul în fața colegilor său din Camera Deputaților și a ținut să mulțumească echipei FANATIK și directorului Horia Ivanovici pentru implicarea și susținerea acestui proiect. ”Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați votat acest proiect. Mulțumesc inițiatorilor, co-inițiatorilor. Vreau să-i mulțumesc domnului Horia Ivanovici și publicației FANATIK pentru campania pe care a dus-o pentru acest proiect, în detrimentul unui proiect surogat”, a afirmat Paraschiv.

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Cu ce noutăți vine ”Legea Paraschiv”. Modificările principale din Legea 4

Modificările aduse Legii 4/2008 (Legea privind prevenirea și combaterea violenței la competițiile și jocurile sportive) sunt de bun augur pentru fani. În noua sa formă, legea permite, printre altele, consumul de bere și băuturi slab alcoolizate pe stadioane. După ce legea a fost promulgată de președinte, ea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial. În țara noastră, o lege intră în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial, nu la momentul promulgării. În cazul în care actul nu prevede un alt termen, el intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial ( ). Așadar, liber la bere pe stadioane din etapa a 2-a.

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Iată principalele modificări pe care le aduce Legea 4:

Bere și băuturi alcoolice pe stadion. Se va permite vânzarea, distribuirea și consumul de băuturi fără alcool și a celor slab alcoolizate (până la 5% alcool în volum). Băuturil se pot comercializa în pahare de plastic sau hârtie. Ele vor putea fi vândute pe stadion și consumate de fani.

Spectacole pirotehnice controlate. Se va reglementa mai clar utilizarea articolelor pirotehnice în zone dedicate și în condiții de siguranță. Acest aspect era interzis sau foarte restrictiv până acum.

Eliminarea/reducerea zonelor-tampon. Este o veste excelentă pentru fani, întrucât se va permite ocuparea stadioanelor până la capacitatea maximă admisă, cu mai multă flexibilitate în privința separării suporterilor. Vor dispărea locurile goale, obligatorii între galerii.

”Era o anomalie în România să construiești stadioane de 45.000 de locuri și să vinzi doar 40.000 de bilete, deci dispare zona tampon. Bineînțeles, și berea va putea fi achiziționată și consumată la stadion, cum se întâmplă în toată lumea bună, în toată Europa, cum se întâmplă și peste ocean”, a explicat recent, la FANATIK, .

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Nu în ultimul rând, legea vine cu avantaje și pentru persoanele cu nevoi speciale. Acestea vor avea în premieră reguli dedicate pe care organizatorii de evenimente sunt obligați să le respecte, astfel încât accesul spre o experiență completă să fie asigurat într-un mod adaptat. Vor fi impuse obligații clare pentru organizatori: acces adaptat, grupuri sanitare speciale și locuri amenajate care nu obstrucționează vizibilitatea.