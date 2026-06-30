E oficial! Mihai Pintilii revine pe bancă! Echipa pentru care a semnat: „Nu câştig mai mult decât la FCSB”

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Mihai Pintilii (41 de ani) îl va urma pe Elias Charalambous la gruparea greacă Levadiakos. Tehnicianul a confirmat că va pleca în următoarele zile în Grecia, unde va colabora din nou cu antrenorul cipriot. Cei doi au plecat de la FCSB în luna martie a acestui an după ce au lucrat împreună timp de aproximativ 3 ani la gruparea „roș-albastră”.

Mihai Pintilii va lucra la Levadiakos alături de Elias Charalambous

Mihai Pintilii a anunțat că va colabora din nou cu Elias Charalambous la Levadiakos, cel puțin până în momentul în care va obține Licența Pro, necesară pentru a activa ca antrenor principal în SuperLiga. „(n.r. mergi la Levadiakos?) Da. Am ţinut legătura în ultima săptămână cu Elias Charalambous şi voi merge cu el. Au fost doi ani de zile în care s-au legat nişte relaţii. În doi ani de zile, indiferent ce făceam noi după, relaţia tot rămânea.

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El a venit cu propunerea asta şi mi-a transmis, dacă merg undeva, dacă aş vrea să merg cu el. I-am spus că da, că nu exclud varianta asta. Între timp au mai fost şi la mine alte variante de prin Liga 2 şi am zis nu, pentru că am vrut o experienţă afară, îl cunosc pe Elias, mă cunosc pe mine, ştim ce putem să facem împreună. La Liga 2 mi se pare că e prea devreme, nu era un obiectiv de-al meu să încep direct din Liga 2.

Cu Elias mă duc până când voi rezolva situaţia. Poate plec după o lună. Nicio problemă, că o iau de la capăt. Licenţa Pro o iau în doi, trei ani. Nu se face nici în România, nici în Moldova, că nu s-au adunat destui. Au dispense de la UEFA acum, nu ştiu regulile, dar când se face undeva fac cererea şi cu mare drag”, a declarat fostul internațional român la TV . , iar .

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Când pleacă Mihai Pintilii în Grecia

Pintilii a anunțat că ar putea să plece oricând de la Levadiakos, aspect subliniat inclusiv de Elias Charalambous. Tehnicianul a dezvăluit că nu va avea un salariu mai mare în Grecia față de cel încasat la FCSB. „Elias mi-a zis să ne ajutăm până simt că trebuie să plec. Nu mi-a zis că sunt legat de el, mi-a zis că învăţăm împreună şi fac ce simt să fac, chiar şi să plec, că nu e nicio problemă. Acum se schimbă situaţia. Noi eram un grup la FCSB care se aduna şi povestea o oră.

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Mă gândesc că mă va consulta, mai are doi colegi, unul din Cipru şi unul din Grecia. Vom fi patru, plus cei care rămân din fostul staff, dar Elias va lua decizia finală. Nu câştig mai mult decât la FCSB. Au plecat jucători buni şi începe cumva o reconstrucţie după sezonul bun. Încercăm şi piaţa din România, dar nu prea găsim, că se opresc la bani, la impresari. Pe 3, 4 iulie plec”, a spus Mihai Pintilii. Fostul mijlocaș a activat ca antrenor doar la FCSB. Antrenor secund timp de șase ani, acesta a avut și două mandate scurte în care a condus echipa din postura de interimar.