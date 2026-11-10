E oficial! Milionarul american a plecat de la clubul din Anglia

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Clubul englez din Championship, Birmingham City, a anunțat despărțirea de milionarul clubului. În prezent, echipa de pe St. Andrews este în portofoliul unui consorțiu important și forțează revenirea în Premier League.

Birmingham City s-a despărțit de unul dintre milionarii celebri ai clubului

Liderul a anunțat despărțirea de unul dintre finanțatorii clubului, . Milionarul a cedat toate cele 3.3% acțiuni pe care le deținea în cadrul clubului de pe St. Andrews. Birmingham City făcut publică vestea printr-un comunicat postat, în care îi mulțumea fostului jucător de fotbal american pentru implicarea la club.

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”Clubul de fotbal Birmingham City își exprimă sincera recunoștință față de Tom Brady pentru implicarea și sprijinul său neclintit față de club în ultimii trei ani. A fost cu adevărat uimitor să avem pe cineva cu experiența și pasiunea lui Tom în club, iar noi așteaptăm cu nerăbdare să continuăm să construim pe această fundație, de la terenul de antrenament până în comunitatea din Birmingham”, a transmis echipa din Championship, pe .

În prezent, liderul din Championship este deținut în proporție majoritară de consorțiul Knighthead Capital Management, prin intermediul filialei sale Shelby Companies Limited, condusă de Tom Wagner. Grupul american controlează 96,64%, iar restul procentelor sunt deținute de acționari minoritari. Knighthead Capital Management a preluat, treptat, controlul asupra echipei.

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Tom Brady l-a demis pe Wayne Rooney și a lansat un megaproiect la Birmingham City

Perioada petrecută de fostul jucător de fotbal american la Birmingham City a fost una de reconstrucție pentru echipă. Tom Brady a fost unul dintre inițiatorii unui megaproiect întins pe o durată de 20 de ani, prin care se va construi un complex sportiv de ultimă generație la Birmingham. Planul presupune construcția unui nou stadion, de 60 de mii de locuri, și a unor noi terenuri de antrenament.

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De asemenea, Tom Brady a fost unul dintre cei mai mari critici ai lui Wayne Rooney în perioada petrecută de englez pe banca lui Birmingham City. Fostul jucător de fotbal american asista la antrenamentele echipei și era nemulțumit de atitudinea fostului jucător al lui Manchester United. Impresia lui Tom Brady despre Rooney a făcut ca mandatul antrenorului pe St. Andrews să fie unul de scurtă durată. Numai 83 de zile a rezistat fostul internațional englez pe banca lui Birmingham City.