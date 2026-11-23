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Universitatea Cluj a anunțat oficial transferul lui Nicolae Stanciu pe Cluj Arena. Fotbalistul și-a încheiat aventura în China și a ales să meargă la Cluj-Napoca, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate încă de acum multe luni.

Nicolae Stanciu e noul jucător al Universității Cluj! Mutarea este oficială!

deși știa acest lucru de multă vreme. Motivul? în condițiile în care acolo s-a simțit foarte bine și a fost apreciat de toată lumea.

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Cel mai important transfer al deceniului la Universitatea Cluj a fost așteptat cu sufletul la gură de multă lume. În condițiile în care despre un acord între Stanciu și clujeni se vorbea încă de acum un an, Gigi Becali a anunțat mereu că nu renunță la fotbalist și că e convins că acesta va alege, în cele din urmă, FCSB.

Doar că, pentru Nicolae Stanciu nu a contat neapărat partea financiară. Așa cum au dezvăluit mai mulți apropiați ai fotbalistului, acesta a vrut doar să fie alături de familie. Mai mult, Nicolae Stanciu, crescut în Ardeal, și-a dorit mereu să joace la Universitatea Cluj, fiind atras de această echipă și de suporterii ei la fel ca orice alt tânăr din zonă.

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Nicolae Stanciu anunță că a ales cu sufletul și „va juca cu inima” la U Cluj

În videoclipul postat de Universitatea Cluj apare fotbalistul Nicolae Stanciu îmbrăcat cu un tricou al Universității Cluj cu numărul 21, îndreptându-se spre teren. Mai mult, filmarea este însoțită de mesajul „am ales cu sufletul, voi juca cu inima. Haide U!”. Așadar, o promisiune făcută de Stanciu suporterilor. Cel mai probabil Nicușor Stanciu va debuta în următorul meci al Universității Cluj din campionat, în condițiile în care a jucat recent în China și nu este ieșit din formă.