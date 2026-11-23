Universitatea Cluj a anunțat oficial transferul lui Nicolae Stanciu pe Cluj Arena. Fotbalistul și-a încheiat aventura în China și a ales să meargă la Cluj-Napoca, așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate încă de acum multe luni.
Nicolae Stanciu s-a ferit să anunțe că a semnat cu Universitatea Cluj, deși știa acest lucru de multă vreme. Motivul? Nu a dorit să-i supere pe asiatici, în condițiile în care acolo s-a simțit foarte bine și a fost apreciat de toată lumea.
Cel mai important transfer al deceniului la Universitatea Cluj a fost așteptat cu sufletul la gură de multă lume. În condițiile în care despre un acord între Stanciu și clujeni se vorbea încă de acum un an, Gigi Becali a anunțat mereu că nu renunță la fotbalist și că e convins că acesta va alege, în cele din urmă, FCSB.
Doar că, pentru Nicolae Stanciu nu a contat neapărat partea financiară. Așa cum au dezvăluit mai mulți apropiați ai fotbalistului, acesta a vrut doar să fie alături de familie. Mai mult, Nicolae Stanciu, crescut în Ardeal, și-a dorit mereu să joace la Universitatea Cluj, fiind atras de această echipă și de suporterii ei la fel ca orice alt tânăr din zonă.
În videoclipul postat de Universitatea Cluj apare fotbalistul Nicolae Stanciu îmbrăcat cu un tricou al Universității Cluj cu numărul 21, îndreptându-se spre teren. Mai mult, filmarea este însoțită de mesajul „am ales cu sufletul, voi juca cu inima. Haide U!”. Așadar, o promisiune făcută de Stanciu suporterilor. Cel mai probabil Nicușor Stanciu va debuta în următorul meci al Universității Cluj din campionat, în condițiile în care a jucat recent în China și nu este ieșit din formă.