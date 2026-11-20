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Aventura lui Nicolae Stanciu în China a ajuns la sfârșit. După un sezon în care și ulterior, internaționalul român le-a transmis suporterilor un amplu mesaj de adio. Mijlocașul și-a mărturisit sentimentele sincere față de clubul pentru care a evoluat de la începutul acestui an și a avut repetate mulțumiri pentru tot ceea ce a trăit aici.

Nicolae Stanciu, mesaj de adio pentru Dalian

Nicolae Stanciu pleacă oficial din China după un sezon de vis. Fotbalistul român a strălucit în tricoul celor de la Dalian, pe care i-a condus către titlu pe finalul unei stagiuni nebune. Odată ce sezonul s-a încheiat, fotbalistul și-a luat rămas bun de la chinezi printr-un mesaj din suflet scris chiar de către el pe contul său personal. „Sincer să fiu, nici nu știu de unde să încep, pentru că vorbele nu pot exprima ce înseamnă pentru mine acest club și acest oraș. Încă din prima zi, m-ați primit cu brațele deschise și m-ați făcut să mă simt ca acasă. Ce a început ca o aventură fotbalistică a continuat drept ceva mult mai important. Ați devenit a doua mea familie, o parte din viața mea și un loc pe care îl voi păstra mereu în inima mea. Pentru președinte, liderul clubului nostru, staff-ul tehnic, echipa medicală, fizioterapeuți, echipa administrativă, toți angajații și toată lumea din spatele cortinei: vă mulțumesc!

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Vă mulțumesc pentru încredere, pentru dedicare, pentru munca făcută, pentru sacrificiile făcute și pentru că ați fost acolo tot timpul. Toată lumea din club a avut un rol important în această aventură care a devenit specială. Aportul unora este văzut de toată lumea, în timp ce alții rămân tăcuți, departe de lumina reflectoarelor, dar fiecare dintre ei contează. Un club de fotbal nu este doar despre jucătorii de pe teren, ci este despre oameni, valorile lor, unitatea și emblema din spatele familiei. Mă simt binecuvântat că am fost parte din familia voastră. De fiecare dată când am îmbrăcat tricoul lui Dalian și am intrat pe teren, am avut un singur țel: să vă fac mândri, să vă fac fericiți și să dau totul pentru pentru club și pentru suporterii lui incredibili.

Cel mai mare vis al meu a fost să câștig un trofeu pentru voi, să vă ofer ceva înapoi pentru dragostea și susținerea pe care mi le-ați arătat și pentru a o readuce pe Dalian acolo unde îi este locul. Astăzi, inima mea este împăcată, pentru că am reușit. Împreună. Ca o familie. Am luptat, am crezut, ne-am sacrificat și am realizat ceva important, pe care îl vom ține minte pentru totdeauna. Trofeul nu este doar o bucată de metal, reprezintă fiecare picătură de transpirație, fiecare moment dificil, fiecare sacrificiu, fiecare persoană care a crezut în noi și fiecare suporter care a rămas lângă noi. Voi păstra aceste amintiri pentru tot restul vieții. Nu voi uita niciodată oamenii, atmosfera, pasiunea, dragostea și sentimentul incredibil trăit pentru că fac parte din această familie. Vă iubesc pe fiecare dintre voi. Iubesc acest oraș, oamenii din acest oraș și tot ce face din Dalian ceva atât de special. Indiferent de unde mă va duce viață, o parte din inima mea va rămâne mereu aici. Începând de azi, voi fi suporterul vostru numărul 1, vă voi sărbători victoriile și vă voi ura doar succes.

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Rugămintea lui Nicolae Stanciu față de suporterii lui Dalian

În încheierea amplului său mesaj, Nicolae Stanciu a ținut să le transmită suporterilor că nu i-a fost ușor să ia decizia plecării de la club, dar că se vor reîntâlni cu siguranță în viitorul apropiat. „Sper cu adevărat că înțelegeți și respectați decizia mea. Nu a fost una ușor de luat, dar, în viață, unele decizii sunt mai mari decât fotbalul. Vă rog să rețineți: acesta nu este un adio! Drumul nostru se va intersecta din nou, nu am niciun dubiu. 100% ne vom revedea. Vă mulțumesc pentru tot, pentru că ați crezut în mine, pentru că mi-ați fost alături, pentru că m-ați făcut să mă simt iubit și, mai presus de toate, pentru că mi-ați permis să fac parte din ceva special. Cu respect, admirație și dragoste, al vostru pentru totdeauna, Stanciu 10”, a scris Nicolae Stanciu, pe contul personal de Instagram.

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