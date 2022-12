E oficial! Paula Seling a confirmat și explică divorțul de Radu Bucura: „Am considerat un eşec faptul că am ajuns aici”

După luni de incertitudine, Paula Seling a decis să înceapă noul an fără secrete. A vorbit pentru prima dată despre fiica adoptată în urmă cu șase ani, iar acum a confirmat divorțul de Radu Bucura.

Paula Seling a divorțat. De când s-au despărțit, de fapt, ea și Radu Bucura

În ultimele luni, au existat numeroase zvonuri care anunțau despărțirea dintre Radu Bucura și Paula Seling. Totul a pornit după ce soțul artistei, care îi era și manager,

Totuși, cântăreața a rămas tăcută și nu a confirmat dacă a divorțat sau nu de bărbatul cu care colabora de 17 ani. La final de an, Paula Seling a hotărât să lase în urmă toate secretele. A dezvăluit abia acum că

În cadrul aceluiași interviu, vedeta a vorbit și despre separarea de soțul său. A confirmat că, într-adevăr, nu mai formează un cuplu cu Radu Bucura, iar ruptura s-a produs încă de la începutul lui 2022.

„Din 13 aprilie suntem pe drumuri separate. Personal, am considerat un eşec faptul că am ajuns aici, însă probabil că toate lucrurile au un rost. Perioada a fost cumplit de grea. M-am refugiat în muncă”, a declarat Paula Seling pentru

De ce s-au despărțit Paula Seling și Radu Bucura? Nu a fost vorba despre infidelitate

Despre motivele despărțirii, Paula Seling a ținut să precizeze că niciunul dintre ei nu a greșit. Nu a fost vorba despre înșelat, ci despre faptul că, după ani întregi de relație, au ajuns să-și dorească lucruri diferite.

Artista spune că atât ea, cât și Radu Bucura s-au maturizat, dar asta nu înseamnă că nu vor rămâne în continuare părinții Elenei și nu vor face tot ce le stă în putință ca fetița să fie fericită.

„Vă asigur că nici unul nu a greşit cu nimic. Pur şi simplu, nişte diferenţe de percepţie asupra vieţii s-au adâncit în timp.

Odată cu maturizarea noastră am înţeles cine suntem şi că ne datorăm unul altuia să ne oferim posibilitatea de a găsi, fiecare, locul şi lumina de care are nevoie. Este o dovadă de iubire să faci acest gest, atunci când realizezi că poate nu eşti ceea ce omul tău are nevoie.

Cred că viaţa ne-a oferit nişte provocări mai mari decât am putut noi duce. Asta nu înseamnă că nu mai suntem o familie în creşterea copilului nostru. Vom face tot ce putem să o creştem simţind că suntem o celulă a iubirii, toţi trei, indiferent ce se întâmplă”, a adăugat Paula Seling.