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E oficial! Radu Drăgușin merge în Italia pentru vizita medicală! Românul pleacă din Premier League

Transferul lui Radu Drăgușin la Fiorentina este doar o formalitate în acest moment. Fundașul român va reveni astfel în Serie A, de unde a plecat acum 2 ani și jumătate, când a ajuns la Tottenham
Cristian Măciucă
06.07.2026 | 11:00
E oficial Radu Dragusin merge in Italia pentru vizita medicala Romanul pleaca din Premier League
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E oficial! Radu Drăgușin merge în Italia pentru vizita medicală! Românul pleacă din Premier League. FOTO: Fanatik
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Radu Drăgușin (24 de ani) pleacă de la Tottenham după doi ani și jumătate. Clubul londonez a decis să se despartă de internaționalul român, pe care îl va ceda sub formă de împrumut la Fiorentina. Fundașul central urmează să ajungă la Firenze, acolo unde va efectua vizita medicală și, dacă totul va fi în regulă, va semna contractul cu gruparea „Viola”.

Radu Drăgușin face vizita medicală și semnează cu Fiorentina

Luni, 6 iulie, Radu Drăgușin va ajunge în Italia pentru a semna cu Fiorentina. Echipa lui Fabio Grosso îl va împrumuta pe român până la finalul sezonului 2026-2027 și va avea opțiunea de a îl cumpăra definitiv. Antrenorul grupării toscane, campion mondial cu Italia în 2006, vrea să îl aibă pe Drăgușin încă de la începutul pregătirii. Cantonamentul de vară al Fiorentinei va lua startul luni, 13 iulie.

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„Radu Drăgușin ajunge pe Viola Park pentru un preț total de 19 milioane de euro, împărțit între 1,5 milioane de euro pentru un împrumut plătit și 17,5 milioane de euro pentru o răscumpărare obligatorie în iunie 2027, după atingerea a 60% din cele 38 de apariții în campionat. Toate acestea, după controlul medical (care poate fi chiar astăzi) pentru a transforma acordul verbal încheiat ieri între conducerea celor două cluburi în semnături de contract și a da undă  verde transferului jucătorului român, născut în 2002”, a scris presa din „Cizmă”.

Transferul lui Drăgușin la Fiorentina, aplaudat de Adi Mutu și de Ilie Dumitrescu

Radu Drăgușin mai are contract cu Tottenham până în 2030, dar se va întoarce în Serie A, acolo unde a jucat până în ianuarie 2024, când Spurs a plătit 28.000.000 euro pentru transferul său de la Genoa. Drăgușin nu s-a impus la Londra și, în doi ani și jumătate, a jucat doar 48 de meciuri. Revenirea lui Drăgușin în Italia a fost aplaudată în primul rând de Adi Mutu, legenda Fiorentinei. „Am văzut și eu în seara asta știrea că Radu semnează cu Fiorentina. Este o mișcare foarte bună pentru el, dar și pentru echipă. În primul rând pentru el, pentru că are nevoie de meciuri în picioare pentru a-și reveni la forma pe care o avea când a plecat din Italia. Și Fiorentina a făcut o afacere bună, pentru că Drăgușin a avut prestații foarte bune când a jucat în Italia la Juventus și la Sampdoria. Cred că este o mișcare win-win pentru ambele părți”, a declarat Adi Mutu pentru FANATIK.

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Și Ilie Dumitrescu este de părere că Radu Drăgușin a făcut o alegere inspirată când a ales să dea curs ofertei de la Fiorentina, echipă care a terminat pe locul 15 în ultimul sezon de Serie A. „Eu l-am văzut la națională cu un tonus foarte bun, se vede că e liderul incontestabil al apărării. Eu cred că a avut o discuție și cu De Zerbi. Știu că își dorea foarte mult să rămână și să prindă echipa. Probabil a avut o discuție și atunci, cumva… Probabil i-a spus că nu e între primii în ierarhie, ca să fie titular.

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E o variantă foarte bună, e o sumă importantă pentru Fiorentina. Iar englezii care au plătit pentru el în jur de 30 de milioane cumva trebuiau să-și scoată ceva înapoi, nu doar un împrumut. Eu zic că e un lucru foarte bun, vom avea un Drăgușin care se va impune în Serie A și atunci va reveni la un statut extrem de important, printre cei mai buni fundași din Italia”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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