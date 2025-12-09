E oficial! S-a stabilit unde se va juca Turcia – România! Tricolorii, așteptați în infern

ADVERTISEMENT

S-a decis stadionul pe care se va juca meciul decisiv pentru calificarea la , Turcia – România. Federația turcă a anunțat arena cu trei luni înainte de duelul capital. Partida se va desfășura pe stadionul din Istanbul al celor de la Beșiktaș.

Federația Română de Fotbal a reacționat după anunțul făcut de turci. FRF a postat pe pagina de social media un mesaj prin care îi informa pe fanii echipei naționale că duelul din barajul din luna martie se va juca pe stadionul celor de la Beșiktaș din Istanbul.

ADVERTISEMENT

„Federația de Fotbal din Turcia a anunțat locul de desfășurare a partidei Turcia – România, programate pe 26 martie, primul meci din play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial din 2026! Jocul va fi găzduit de Beșiktaș Park din Istanbul, o arenă cu o capacitate de 42.590 de locuri!

Vom reveni cu detalii despre bilete în momentul în care vor exista astfel de informații”, a transmis FRF.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Turcia – România, meci de foc în barajul pentru C.M. 2026

își vor măsura forțele pe 26 martie, în semifinala barajului pentru calificare la Campionatul Mondial. Se anunță un duel de foc la Istanbul. Tricolorii speră să facă față presiunii uriașe din tribune și să obțină o victorie uriașă.

În cazul în care România se califică, va da piept în marea finală cu învingătoarea din cealaltă semifinală, Slovacia – Kosovo. De asemenea, naționala lui Mircea Lucescu va juca în deplasare, ceea ce ar putea fi un dezavantaj.

ADVERTISEMENT

TFF: "Türkiye-Romanya maçı 26 Mart'ta Beşiktaş Park'ta oynanacak." — FutbolArena (@futbolarena)

Detalii despre stadionul Beșiktaș Park

Beșiktaș Park, cunoscut oficial sub numele de Tüpraş Stadium, este unul dintre cele mai moderne și spectaculoase stadioane din Turcia. Arena a fost construită pe locul vechiului Inönü și a fost inaugurată în anul 2016, după un amplu proces de reconstrucție care a durat aproape trei ani.

Stadionul are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri, toate complet acoperite, iar arhitectura sa interioară este concepută pentru a amplifica sunetul și pentru a crea una dintre cele mai intimidante atmosfere din fotbalul european.

Cât a costat stadionul pe care România va juca în fața Turciei

Costurile totale de construcție s-au ridicat la aproape 110 milioane de euro, investiție considerată una dintre cele mai eficiente din fotbalul turc raportat la calitatea facilităților. Arena dispune de zone VIP moderne, loje, muzeu, restaurante, spații multimedia și o infrastructură adaptată pentru competiții UEFA.

Beșiktaș Park este stadionul pe care își dispută meciurile de acasă Beșiktaș Istanbul, unul dintre cele trei mari cluburi ale orașului, alături de Galatasaray și Fenerbahçe.

Beșiktaș Park, unul dintre cele mai moderne stadioane din Europa. Detalii interesante

Beșiktaș Park a fost primul stadion complet „smart” din țară. Arena are integrat un sistem digital care permite controlul iluminatului, al sunetului, al accesului spectatorilor și chiar monitorizarea fluxurilor de oameni în timp real. Totul este conectat la o rețea de fibră optică proiectată special pentru stadion.

Arena a fost construită cu tehnologii ecologice și consum redus de energie, motiv pentru care a primit certificarea „Eco-Friendly Stadium”. Include panouri solare, sisteme de reciclare a apei și materiale sustenabile. Construit pe locul vechiului Inönü, stadionul păstrează elemente arhitecturale originale, precum porțiuni din zidul istoric al vechii clădiri.

Suporterii lui Beșiktaș au stabilit un record mondial de zgomot pe vechiul stadion: 141 de decibeli. Beșiktaș Park a fost proiectat acustic pentru a amplifica sunetul, ceea ce îl face un adevărat „coșmar” pentru echipele în deplasare. Rămâne de văzut cum se vor mobiliza băieții lui Mircea Lucescu pentru a face față presiunii uriașe din tribune.

Când se joacă Turcia – România. De ce ar putea fi un avantaj că meciul se va disputa la Istanbul

Turcia – România, semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, se va disputa pe 26 martie. Faptul că meciul se va juca la Istanbul ar putea reprezenta, paradoxal, un avantaj pentru România. Naționala Turciei evită de regulă să dispute partide importante în metropola de pe Bosfor, deoarece tribunele sunt împărțite între galeriile marilor rivale Beșiktaș, Galatasaray și Fenerbahçe, care nu creează mereu o atmosferă unitară pentru echipa națională.