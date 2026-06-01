E oficial: Serena Williams revine pe teren la 44 de ani! La ce turneu va participa

Serena Williams revine pe terenul de tenis la vârsta de 44 de ani. Prezența sportivei din SUA pe tabloul de dublu al turneului de la Queen’s a fost confirmată oficial de organizatori. Serena Williams va face echipă la competiția de la Londra cu Victoria Mboko, sportivă de 19 ani din Canada, clasată momentan pe locul 9 în ierarhia WTA.

Serena Williams a primit un wild-card pentru tabloul de dublu al competiției de la Queen’s Club, care se va disputa în perioada 8-14 iunie. Informația a fost confirmată atât de pagina oficială a competiției, cât și de sportiva din SUA. „Queen’s Club pare locul perfect pentru a începe acest nou capitol.

Iarba mi-a oferit unele dintre cele mai semnificative momente din cariera mea și sunt încântată să mă întorc pe una dintre cele mai emblematice scene ale acestui sport”, a spus Serena Williams. Turneul de la Queen’s este considerat a fi „încălzirea” pentru Wimbledon, așadar rămâne de văzut dacă fostul lider mondial WTA va participa și la competiția pe care a câștigat-o de 7 ori la simplu și de 6 ori la dublu.

Williams va evolua la Queen’s alături de canadianca Victoria Mboko. „Eu și Serena am păstrat legătura, ceea ce este foarte frumos, pentru că o admir. Până și faptul că mă cunoaște este minunat. Este idolul meu”, a spus sportiva de 19 de ani, conform . Aceasta a participat recent la , find eliminată în turul 3 de Madison Keys.

Serena Williams, carieră fabuloasă în tenis

Considerată de mulți drept cea mai mare sportivă din istoria tenisului feminin, Serena Williams a câștigat pe parcursul carierei 73 de turnee la simplu, dintre care 23 de Grand Slam. A petrecut 319 săptămâni pe locul 1 în ierarhia WTA și este singura sportivă din istorie care a completat un „Golden Slam”, câștigarea tuturor celor 4 turnee majore și a medaliei de aur la Jocurile Olimpice, atât la simplu cât și la dublu.

Williams a pierdut doar 10 dintre cele 33 de finale de Grand Slam disputate, iar penultima dintre ele a fost . Sportiva din SUA a câștigat 94.8 milioane de dolari din tenis, fiind lider autoritar din acest punct de vedere, pe locul 2 în această ierarhie aflându-se Aryna Sabalenka, cu 49.2 millioane. Serena Williams și-a anunțat retragerea în septembrie 2022, spunând că va „evolua departe” de tenis.