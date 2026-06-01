E oficial: Serena Williams revine pe teren la 44 de ani! La ce turneu va participa

Bogdan Mariș
01.06.2026 | 19:50
Serena Williams (44 de ani) și-a anunțat oficial revenirea în tenis. FOTO: Hepta
Serena Williams revine pe terenul de tenis la vârsta de 44 de ani. Prezența sportivei din SUA pe tabloul de dublu al turneului de la Queen’s a fost confirmată oficial de organizatori. Serena Williams va face echipă la competiția de la Londra cu Victoria Mboko, sportivă de 19 ani din Canada, clasată momentan pe locul 9 în ierarhia WTA.

Serena Williams a primit un wild-card pentru tabloul de dublu al competiției de la Queen’s Club, care se va disputa în perioada 8-14 iunie. Informația a fost confirmată atât de pagina oficială a competiției, cât și de sportiva din SUA. „Queen’s Club pare locul perfect pentru a începe acest nou capitol.

Iarba mi-a oferit unele dintre cele mai semnificative momente din cariera mea și sunt încântată să mă întorc pe una dintre cele mai emblematice scene ale acestui sport”, a spus Serena Williams. Turneul de la Queen’s este considerat a fi „încălzirea” pentru Wimbledon, așadar rămâne de văzut dacă fostul lider mondial WTA va participa și la competiția pe care a câștigat-o de 7 ori la simplu și de 6 ori la dublu.

Williams va evolua la Queen’s alături de canadianca Victoria Mboko. „Eu și Serena am păstrat legătura, ceea ce este foarte frumos, pentru că o admir. Până și faptul că mă cunoaște este minunat. Este idolul meu”, a spus sportiva de 19 de ani,  conform The Athletic. Aceasta a participat recent la turneul de la Roland Garros, find eliminată în turul 3 de Madison Keys.

Serena Williams, carieră fabuloasă în tenis

Considerată de mulți drept cea mai mare sportivă din istoria tenisului feminin, Serena Williams a câștigat pe parcursul carierei 73 de turnee la simplu, dintre care 23 de Grand Slam. A petrecut 319 săptămâni pe locul 1 în ierarhia WTA și este singura sportivă din istorie care a completat un „Golden Slam”, câștigarea tuturor celor 4 turnee majore și a medaliei de aur la Jocurile Olimpice, atât la simplu cât și la dublu.

Williams a pierdut doar 10 dintre cele 33 de finale de Grand Slam disputate, iar penultima dintre ele a fost în 2019, când a cedat cu 2-6, 2-6 la Wimbledon contra Simonei Halep. Sportiva din SUA a câștigat 94.8 milioane de dolari din tenis, fiind lider autoritar din acest punct de vedere, pe locul 2 în această ierarhie aflându-se Aryna Sabalenka, cu 49.2 millioane. Serena Williams și-a anunțat retragerea în septembrie 2022, spunând că va „evolua departe” de tenis.

