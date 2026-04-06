E oficial! Starul lui Pep Guardiola va pleca de la Manchester City la finalul sezonului: ”Orice poveste frumoasă are un sfârșit”

ADVERTISEMENT

Pep Guardiola pregătește o mică revoluție la Manchester City în vară și sunt câțiva jucători care sunt pe picior de plecare. Primul star care îi va părăsi cu siguranță pe ”cetățeni” este mijlocașul portughez Bernardo Silva, în vârstă de 31 de ani, al cărui contract expiră la vară.

Plecare de la Manchester City a starului lui Pep Guardiola

Venit pe Etihad Stadium în vara anului 2017, atunci când englezii au plătit 50 de milioane de euro pentru a-l lua de la AS Monaco, Bernardo Silva se pregătește să-și încheie fantastica aventură. Anunțul oficial a venit imediat după ce , în sferturile de finală ale Cupei Angliei.

ADVERTISEMENT

”Orice poveste frumoasă are un sfârșit. Sper că se va bucura din plin de aceste ultime luni și că își va lua rămas bun în stil mare. Merită asta. Bernardo Silva este unic în felul în care simte jocul, în ceea ce trebuie făcut pe teren.

Nu sunt mulți ca el. Știe când să se retragă, când să facă o mișcare la 20 de metri de Rodri… Va fi dificil, pentru că de îndată ce nu joacă, ne dăm seama cât de mult ne lipsește”, a declarat Pepijn Lijnders, secundul lui Guardiola la Manchester City, conform .

ADVERTISEMENT

Ce urmează pentru vedeta lui Manchester City

Deși este un jucător fără un fizic impresionant, Bernardo Silva s-a făcut imediat remarcat chiar și în fotbalul de forță practicat în Premier League. Portughezul a compensat printr-o tehnică formidabilă, dar mai ales prin inteligența sa în joc și a ajuns unul dintre favoriții lui Pep Guardiola.

ADVERTISEMENT

A jucat 450 de meciuri în tricoul lui Manchester City, reușind să dea 76 de goluri și 77 de pase decisive. Alături de ”cetățeni” a câștigat de șase ori titlul în Premier League, de două ori Cupa, de cinci ori Cupa Ligii, de trei ori Supercupa Angliei și câte o dată Champions League și Campionatul Mondial al cluburilor.

ADVERTISEMENT

La 31 de ani, Bernardo Silva nu duce lipsă de oferte, iar plecarea de pe Etihad Stadium îi va oferi oportunitatea de a merge la un club cel puțin la fel de mare. Presa a aflat că cea mai interesantă propunere a venit de la colosul spaniol Real Madrid.

Alte nume mari pregătite să plece de la Manchester City

Dar Bernardo Silva nu este singurul fotbalist care a scris istorie la Manchester City și care va pleca la finalul acestui sezon. . Crescut în academia clubului, internaționalul englez este nemulțumit de faptul că a ajuns rezervă de lux și a anunțat conducerea că ar vrea să prăsească echipa.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Pep Guardiola ar putea să-și piardă și fotbalistul în jurul căruia se învârte tot jocul formației. Este vorba de . Întrebat despre o revenire în Spania, acesta nu a negat posibilitatea: ”Dacă o să plec de la Manchester City în vară? Nu o să răspund la această întrebare. O să vedem ce se întâmplă”.