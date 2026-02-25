E oficial! Unde va juca FCSB dacă intră în play-out: „Acolo, niciodată!”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica e ceva mai realist. și știe pe ce stadion se va juca în play-out. Meme Stoica nici nu vrea să audă de una dintre variantele vehiculate.

Unde va juca FCSB în play-out. Anunțul lui Mihai Stoica

Cu două etape rămase din sezonul regulat, FCSB e mai aproape de play-out decât de play-off. Chiar dacă se va bate pentru evitarea retrogradării, campioana en-titre nu are de gând să părăsească Arena Națională. Deși a fost vehiculată varianta „Arcul de Triumf”, FCSB, prin vocea președintelui C.A. Mihai Stoica, nici nu vrea să audă terenul care e gazda rivalei Dinamo.



„Sigur că da, în play-out vom juca pe Arena Națională cât va fi deschisă. Să nu ne facă vreo surpriză să o închidă mai devreme, că mai târziu în niciun caz. Nu s-a pus problema să jucăm pe Arcul de Triumf niciodată.

ADVERTISEMENT

În Ghencea să vedem. Poate mergem la Târgovişte, cine ştie?! Momentan nu suntem în play-out, putem fi şi în play-off, poate ajungem să discutăm cu ultraşii noştri şi vor să mergem la Târgovişte, dar pe Arc este exclus.

E mai importantă părerea suporterilor noştri din Peluza Nord, decât dacă vor face sau nu cei de acolo (n.r. – suporterii Stelei). S-a jucat acolo şi nu avem nimic de împărţit cu ei”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport, citat de

ADVERTISEMENT

Arena Națională se închide în luna mai

Indiferent de dorința roș-albaștrilor, Chiar dacă va juca în play-off sau în play-out, FCSB va trebui să își găsească un alt stadion pentru unul sau două meciuri din finalul de sezon.

ADVERTISEMENT

Din 1 mai și până pe 13 iulie nu se va mai juca niciun meci de fotbal pe cel mai mare stadion din țară din cauza mai multor evenimente artistice. Cele mai importante concerte de pe Arena Națională sunt cele pe care le vor susține Metallica (13 mai), Iron Maden (28 mai) și Max Korzh (23 mai).