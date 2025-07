E oficial! Universitatea Craiova și-a luat fundaș de top: clip special de prezentare. Video

, Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu Oleksandr Romanchuk. Fundașul central ucrainean are 25 de ani și a jucat ultima dată în țara natală, la Kryvbas.

Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Oleksandr Romanchuk prin intermediul unui clip inedit

El a semnat cu gruparea din Bănie un contract pe trei ani cu opțiune de prelungire pe încă unul. La scurt timp, el a fost prezentat oficial de olteni, într-o manieră inedită.

Fostul fotbalist de la Debrecen a apărut pe stadionul „Ion Oblemenco” în plin proces de înlocuire a gazonului. El a luat o mână de nisip și a transmis următorul mesaj: „Stadionul este în lucru, transferul meu este complet. Forța Știința!”

Universitatea Craiova și-a prezentat oficial noul fundaș

Clubul alb-albastru l-a descris pe Romanchuk drept „noul turn de control din defensivă” și, în plus, s-a pus accent pe faptul că el a fost inclus la finalul sezonului trecut în echipa ideală a campionatului din Ucraina.

„Să facem cunoștință cu noul turn de control din defensiva noastră! Vine din Ucraina și a fost inclus în echipa ideală a sezonului trecut. Bun venit în familia alb-albastră, Oleksandr Romanchuk!”, au transmis oltenii prin intermediul Facebook.

Oltenii au mai rezolvat în aceeași zi două mutări foarte interesante

Iar Universitatea Craiova nu se oprește aici. După cum a anunțat FANATIK, oltenii au ajuns deja la acorduri cu alți doi jucători. Este vorba despre , și atacantul de 24 de ani Assad Al-Hamlawi din Polonia, de la Slask Wroclaw, cu cetățenie palestiniană și suedeză. Anunțurile oficiale referitoare la cei doi sunt așteptate să fie făcute în scurt timp de către cei de la Universitatea Craiova.

„Darius a fost dorit de aproape toate echipele din Superliga, după prestația sa de la Campionatul European Under 19, unde a ajuns până în semifinale cu selecționata României. Acolo a atras atenția tuturor. El era deja în vizorul unor cluburi din Italia și România.

Doar două echipe nu s-au interesat de el: FCSB și U Cluj, club de unde, de altfel, eu l-am transferat la Empoli în 2023. Nimeni nu e profet la el acasă.

Am găsit un club foarte organizat. Proiectul de la Universitatea Craiova ne-a plăcut atât mie, cât și jucătorului. Am intrat în discuții cu conducerea clubului, ne-am întâlnit și am ajuns la un acord”, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK Alessandro Acri, impresarul italian al lui Darius Fălcușan.