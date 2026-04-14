E oficial! Unul dintre cei mai iubiți sportivi ai lumii va avea un documentar pe Netflix. Data lansării

ADVERTISEMENT

Veste uriașă pentru iubitorii sportului alb. Netflix, cea mai cunoscută platformă de streaming din lume, va lansa la finalul lunii mai un documentar despre Rafael Nadal, „regele zgurii”. Producția îl va avea, evident, în prim-plan pe marele tenismen iberic, care a câștigat în carieră 22 de titluri de Grand Slam.

Netfix lansează „Rafa”, un documentar despre „regele zgurii”

după o carieră formidabilă. Este considerat drept cel mai bun jucător de zgură din istorie. A câștigat turneul de la Roland Garros de nu mai puțin de 14 ori, un record absolut.

ADVERTISEMENT

Mai mult, ibericul a jucat în carieră 116 meciuri la turneul parizian și a pierdut doar 4! Recordul este unul uluitor și aproape imposibil de egalat. În 2025, Rafa s-a retras întrucât corpul său nu mai făcea față nivelului ridicat din circuit.

Totul despre documentarul lui Rafa Nadal. Novak Djokovic va apărea și el pe micile ecrane

Rafa Nadal va avea un documentar. a anunțat că, pe 29 mai, chiar înainte de Roland Garros 2026, va lansa o producție video dedicată fostului mare tenismen, care a scris istorie în ultimii 20 de ani. Fanii săi vor putea vedea imagini din cariera sa.

ADVERTISEMENT

„De la debutul său la vârsta de 3 ani până la revenirea sa în competiție în 2024, acest documentar nu doar retrăiește evoluția unui campion, ci și provocările fizice și emoționale care i-au marcat parcursul, confruntându-se constant cu cel mai mare adversar al său: propriul corp”, au transmis cei de la Netflix.

ADVERTISEMENT

Mai mult, în documentar vor apărea și alte nume extrem de cunoscute. Marele său rival de carieră, Novak Djokovic, va prinde și el minute pe ecran. De asemenea, John McEnroe se numără printre cei care au fost invitați să ia parte la producția video a celor de la Netflix.