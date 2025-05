„E ok pentru competiție?”. Răspunsul direct al lui Adi Mihalcea, după ce Gloria Buzău a băgat juniorii cu Unirea Slobozia

Unirea Slobozia a obținut o victorie crucială vineri seara, pe terenul celor de la Gloria Buzău, și se bate cu Sepsi și FC Botoșani pentru evitarea locurilor care duc în liga secundă.

Luptă de foc pentru salvarea de la retrogradare

Gloria Buzău a făcut din nou o figură foarte slabă și s-a văzut învinsă cu 0-3. Ialomițenii speră acum ca Sepsi să nu câștige pe teren propriu cu FC Botoșani, pentru a porni cu prima șansă în meciul direct de săptămâna viitoare.

Adrian Mihalcea: „Așteptăm și meciul celor de la Sepsi. Poate avem noroc și se aliniază rezultatele”

La finalul jocului, antrenorul celor de la Unirea Slobozia, Adrian Mihalcea, s-a declarat extrem de mulțumit de rezultat, dar și de prestația jucătorilor săi. Totuși, recunoaște că presiunea este una enormă și speră să poată gestiona această situație extrem de tensionată din subsolul clasamentului.

„Azi am profitat de o conjunctură. Am reușit să câștigăm. Îmi pare rău de situația în care a ajuns Gloria Buzău. În același timp, sunt bucuros. Îmi doream cele 3 puncte. Continuăm lupta, asta e clar. E o bătălie pe viață și pe moarte.

Se simte presiunea. Avem momente în care se vede. Elevii mei nu au avut ocazia să joace la acest nivel. La final, rezultatul contează. Multe meciuri din play-out au fost extrem de strânse. (n.r. e ok pentru competiție?) Am profitat de o situație. Nu e vina noastră. Am fost la mâna norocului și am profitat.

O să avem o săptămână în care cred că presiunea își va spune cuvântul. Așteptăm și meciul celor de la Sepsi. Poate avem noroc și se aliniază rezultatele. O să ne luptăm la fel cum am făcut-o și până acum. Încercăm. Dacă așa ne-a fost scrisă soarta, să suferim, asta vom face. Trebuie să gestionez bine situația în această săptămână”, a declarat Adrian Mihalcea.

În cazul în care Sepsi va fi învinsă de FC Botoșani, Unirea Slobozia are asigurat un loc la baraj cu doar o remiză în meciul direct cu covăsnenii din ultima etapă. Moldovenii sunt și ei în pericol, întrucât în ultima etapă joacă cu FC Hermannstadt.