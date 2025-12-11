Sport

„E om de 1 milion de euro pe lună!”. Mitică Dragomir a făcut topul maneliștilor din România

Dumitru Dragomir a făcut topul cântăreților de muzică de petrecere din România. Cine sunt “greii” și ce tarife au. Suma fabuloasă pe care Tzancă Uraganu o câștigă în fiecare lună.
Răzvan Scarlat
11.12.2025 | 14:35
E om de 1 milion de euro pe luna Mitica Dragomir a facut topul manelistilor din Romania
EXCLUSIV FANATIK
Tzanca Uraganu câștigă și un milion de euro pe lună potrivit lui Dumitru Dragomir. Sursa foto: colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Prezent în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii “Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir i-a enumerat pe cei mai în vogă maneliști ai momentului. Totodată, fostul președinte al LPF a dezvăluit și sumele amețitoare cu care aceștia sunt remunerați pentru fiecare reprezentație.

Cum arată topul maneliștilor din România

Potrivit lui Dumitru Dragomir, Tzancă Uraganu, Adrian Minune și Bogdan de la Ploiești sunt, în clipa de față, elita. Aceștia au, însă, niște tarife exorbitante.

ADVERTISEMENT

E foarte tare, e în primii cinci maneliști ai acestei țări. Tzancă e om de un milion de euro pe lună. Nu mi-a cântat, dar îl știu. (n.r. are tarife mari?) 15, 20 de mii. Ca Bogdan de la Ploiești, ca Adrian Minune… 15 mii de euro pe oră. Ăștia sunt titani. Și cântă în fiecare zi. Copilul Minune, Bogdan de la Ploiești și Tzancă. La ce nunți se duc ăștia… Din dedicație știi cât iau? Nu pleacă fără 10 mii de euro. Numai din dedicații. Pleacă și cu 50 de mii, cu 40 de mii. Tzancă e uriaș. (n.r. un milion de dolari pe lună?) Da, da”, a spus fostul șef al LPF.

Ce sumă i-ar fi cerut Tzancă Uraganu lui Dumitru Dragomir

În continuare, Mitică Dragomir a dezvăluit ce sumă i-ar fi solicitat Tzancă Uraganu pentru a-i cânta la un eveniment.

ADVERTISEMENT
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile...
Digi24.ro
VIDEO Declarație manifest la Curtea de Apel București. O judecătoare spune că dezvăluirile Recorder sunt adevărate: „Suntem terorizați”

(n.r. ți-a cântat vreodată?) Nu, el nu. (n.r. dar ai vrut să-l iei?) Nu am avut eu bani pentru el. Mie îmi cerea 30 mii de euro. Atât îmi cerea. Sunt unii, nici nu-ți vin fără 10, 20 de mii. Plus dedicații și își mai iau 10, 20”, a mai spus Dragomir în cadrul emisiunii “Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să...
Digisport.ro
La 22 de ani, s-a mutat în Moldova și nu i-a venit să creadă ce a văzut: ”La mall, la toaletă, era doar o gaură în podea”

Ce mesaj a transmis Tzancă Uraganu la Super Gala FANATIK 2025

Altfel, Tzancă Uraganu a fost prezent la Super Gala FANATIK 2025, unde s-a întâlnit și fotografiat cu Gigi Becali, patronul de la FCSB, desemnat „Omul Anului 2025”.

Salutăm toată România. Vreau să vă urez un sincer și un călduros ‘La mulți ani!’. Vreau să felicit fotbaliștii noștri care ne reprezintă țara în toată Europa. Vreau să îl salut pe domnul Gigi Becali și toată echipa. Îl pup, îl stimez și îl iubesc. Vă urez un Crăciun fericit și un an nou cât mai liniștit”, a fost mesajul lui Tzancă.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir a dezvluit cat incaseaza Tzanca Uraganu pe zi. Ce tarife are manelistul si cat incaseaza doar din dedicatii

Calvarul a luat sfârșit pentru suporterii cehi! Au ajuns în Oltenia și sunt...
Fanatik
Calvarul a luat sfârșit pentru suporterii cehi! Au ajuns în Oltenia și sunt gata de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Update
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi...
Fanatik
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi fost șocat
Universitatea Craiova – Sparta Praga, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 5....
Fanatik
Universitatea Craiova – Sparta Praga, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 5. Filipe Coelho, decizie surprinzătoare înainte de meciul cu cehii
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
A jucat doar cinci ani în Liga 1, dar a rămas în istorie...
iamsport.ro
A jucat doar cinci ani în Liga 1, dar a rămas în istorie pentru duritatea lui: 'Ferească Dumnezeu! Kamikaze'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!