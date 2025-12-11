„E om de 1 milion de euro pe lună!”. Mitică Dragomir a făcut topul maneliștilor din România

ADVERTISEMENT

Prezent în cadrul celei mai recente ediții a emisiunii “Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir i-a enumerat pe cei mai în vogă maneliști ai momentului. Totodată, fostul președinte al LPF a dezvăluit și sumele amețitoare cu care aceștia sunt remunerați pentru fiecare reprezentație.

Cum arată topul maneliștilor din România

Potrivit lui , Tzancă Uraganu, Adrian Minune și Bogdan de la Ploiești sunt, în clipa de față, elita. Aceștia au, însă, niște tarife exorbitante.

“E foarte tare, e în primii cinci maneliști ai acestei țări. Tzancă e om de un milion de euro pe lună. Nu mi-a cântat, dar îl știu. (n.r. are tarife mari?) 15, 20 de mii. Ca Bogdan de la Ploiești, ca Adrian Minune… 15 mii de euro pe oră. Ăștia sunt titani. Și cântă în fiecare zi. Copilul Minune, Bogdan de la Ploiești și Tzancă. La ce nunți se duc ăștia… Din dedicație știi cât iau? Nu pleacă fără 10 mii de euro. Numai din dedicații. Pleacă și cu 50 de mii, cu 40 de mii. Tzancă e uriaș. (n.r. un milion de dolari pe lună?) Da, da”, a spus fostul șef al LPF.

Ce sumă i-ar fi cerut Tzancă Uraganu lui Dumitru Dragomir

În continuare, Mitică Dragomir a dezvăluit ce sumă i-ar fi solicitat Tzancă Uraganu pentru a-i cânta la un eveniment.

“(n.r. ți-a cântat vreodată?) Nu, el nu. (n.r. dar ai vrut să-l iei?) Nu am avut eu bani pentru el. Mie îmi cerea 30 mii de euro. Atât îmi cerea. Sunt unii, nici nu-ți vin fără 10, 20 de mii. Plus dedicații și își mai iau 10, 20”, a mai spus Dragomir în cadrul emisiunii “Profețiile lui Mitică”.

Ce mesaj a transmis Tzancă Uraganu la Super Gala FANATIK 2025

Altfel, Tzancă Uraganu a fost prezent la Super Gala FANATIK 2025, unde , patronul de la FCSB, desemnat „Omul Anului 2025”.

“Salutăm toată România. Vreau să vă urez un sincer și un călduros ‘La mulți ani!’. Vreau să felicit fotbaliștii noștri care ne reprezintă țara în toată Europa. Vreau să îl salut pe domnul Gigi Becali și toată echipa. Îl pup, îl stimez și îl iubesc. Vă urez un Crăciun fericit și un an nou cât mai liniștit”, a fost mesajul lui Tzancă.

