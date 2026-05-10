„E omul momentului!” Exclamația comentatorului american după un nou gol reușit de Louis Munteanu în MLS

Fostul golgheter din SuperLiga României a marcat din nou în America și are trei meciuri consecutive cu gol, stârnind admirația comentatorului de peste Ocean
Catalin Oprea
10.05.2026 | 07:55
Louis Munteanu s-a descătușat în America și a marcat al patrulea său gol pentru DC United. „E omul momentului”, a exclamat comentatorul american, după ce românul a deschis scorul în partida dintre liderul Conferinței de Est, Nashville, și echipa din Washinghton, scor 2-2.

Louis Munteanu are patru goluri în trei meciuri

Era minutul 25, când Louis Munteanu a relaut cu capul în plasă o centrare a unui cocehipier, oferind echipei D.C. United un avantaj de 1-0. Munteanu, care a intrat ca rezervă în fiecare dintre primele sale cinci meciuri din MLS, are acum patru goluri în trei meciuri ca titular.

Atacantul român a fost înlocuit în minutul 84. Per ansamblu, el n-a avut făcut un meci nemaipomenit, fiind notat cu 6,1, sub media echipei sale, dar a ajutat-o pe DC United să bifeze al cincilea meci consecutiv fără înfrângere (trei egaluri și două victorii).

Echipa sa putea da lovitura, deoarece a avut 2-0 în minutul 30, dar gazdele au revenit și în final au smuls un punct, după ce Madrigal a marcat în minutul 89. DC United a urcat pe locul 5, după acest rezultat, în vreme ce Nashville a rămas lider în Conferința de Est a MLS. Inter Miami a învins în deplasare, scor 4-2, pe Toronto, partidă în care Messi a reușit un nou record. 

Hagi se bazează pe el la națională

Louis Munteanu a fost inclus de Gică Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie). Vor fi primele partide ale Regelui de la revenirea pe postul de selecționer, la 25 de ani distanță de primul său mandat.

Alături de Louis Munteanu, ca atacanți mai figurează Dennis Man (PSV),Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor), Ianis Stoica (Estrela Amadora), Denis Drăguș (Gaziantep FK) și Florinel Coman (Al-Gharafa).

Fiind un fotbalist pe care îl cunoaște foarte bine, lansat de la academia lui, e de așteptat ca Hagi să se bazeze pe serviciile lui Louis Munteanu. Fotbalistul, care va împlini 24 de ani în luna iunie, are patru selecții și două goluri în mandatele lui Edi Iordănescu și Mircea Lucescu.

Românul e impresionat de nivelul din MLS

Louis Munteanu, pentru care DC United a plătit 6 milioane de dolari, a afirmat că este impresionat de nivelul din Major League Soccer.. „Îmi place foarte mult aici. Este un campionat foarte bun, chiar dacă unii au avut dubii în privința acestui transfer. Este un campionat bazat foarte mult pe fizic.

Sunt echipe foarte bune, care au investit mulți bani, iar campionatul este în plină ascensiune. Nu există zi în care să nu lucrăm cu echipa în sală. Practic, la asta lucrez foarte mult acum și deja mă simt mult mai bine din acest punct de vedere”, a afirmat atacantul român, conform Digi Sport.

