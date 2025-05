E out de la Rangers! Veste majoră pentru Ianis Hagi: „Îi vom fi mereu recunoscători”

Rangers a încheiat un sezon dezamăgitor cu un nou rezultat neașteptat, 2-2 pe terenul lui Hibernian. După această partidă, conducerea clubului a confirmat oficial că mandatul antrenorului interimar Barry Ferguson s-a încheiat, echipa urmând a fi preluată de un alt tehnician.

Anunț important pentru Ianis Hagi

, însă decizia anunțată de Rangers ar putea avea un impact major asupra viitorului său. Clubul din Glasgow a confirmat oficial că antrenorul interimar Barry Ferguson nu va continua pe banca echipei și în următoarea stagiune.

„Clubul, și sunt convins că și toți suporterii, îi vor fi mereu recunoscători lui Barry pentru că a preluat postul de antrenor principal. El și staff-ul său au performat admirabil în circumstanțe foarte dificile și au obținut câteva rezultate excelente pe parcursul mandatului”, a declarat președintele executiv al lui Rangers, Patrick Stewart.

„Mi-am îndeplinit deja visul de a fi jucător și căpitan la Rangers, iar faptul că am antrenat echipa în aceste trei luni a fost o onoare deosebită pentru mine. Au existat suișuri și coborâșuri, dar am apreciat această experiență și am dat totul”, a declarat Barry Ferguson.

Sub comanda tehnicianului scoțian, Ianis Hagi a evoluat în 11 partide și a marcat un gol. Rangers a încheiat campionatul în Scoția pe poziția secundă, la o distanță uriașă, 17 puncte, de marea rivală Celtic, care a cucerit titlul. Ambele grupări vor evolua în tururile preliminare din Champions League.

Davide Ancelotti, noul antrenor al lui Rangers?

Contractul lui Ianis Hagi cu Rangers expiră la 30 iunie, însă înțelegerea ar putea fi prelungită dacă noul antrenor al echipei va dori ca internaționalul român să continue. Grupul 49ers Enterprises este foarte aproape să preia 51% din club, iar americanii vor avea un cuvânt important de spus privind următorul tehnician al echipei.

, care a activat până acum doar în postura de secund al tatălui său, la Bayern, Napoli, Everton și Real Madrid. „Procesul de căutare al unui nou antrenor principal progresează bine și așteptăm cu nerăbdare ca acesta să se încheie în următoarea perioadă”, a afirmat Patrick Stewart, CEO-ul lui Rangers.