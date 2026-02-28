„E out!”. Elias Charalambous, anunț devastator înainte de UTA – FCSB: „Nu știm când va reveni”

ADVERTISEMENT

FCSB se pregătește de meciul extrem de important din deplasare cu UTA. Înaintea partidei de la Arad, Elias Chralambous a anunțat la conferința de presă că unul dintre titularii echipei este incert pentru tot restul acestui sezon.

Elias Charalambous a anunțat înainte de UTA – FCSB că Siyabonga Ngezana e out

Un nou meci crucial pentru FCSB în acest final de sezon regular. Campioana României merge la Arad pentru jocul contra celor de la UTA, iar toate cele 3 puncte puse în joc îi sunt necesare pentru a spera în continuare la calificarea în play-off.

Elias Charalambous nu se va putea baza la acest meci, și cel mai probabil tot restul sezonului, pe fundașul .

„Nu e cazul să vorbim acum despre el. Ngezana e OUT, nu știm când va reveni. MM a vorbit deja despre el”, a spus antrenorul cipriot la conferința de presă.

Mihai Stoica a anunțat cu ce problemă se confruntă Siyabonga Ngezana, de fapt

Siyabonga Ngezana a fost jucător de bază la FCSB în ultimele două sezoane, însă prestațiile sale au scăzut considerabil în actuala stagiune. Fundașul sud-african a avut mai multe meciuri în care fie a gafat, fie a jucat la un nivel mult sub cel cu care obișnuise.

: „Are o leziune a meniscului. Acum se explică. E o chestie de neînțeles, că el, probabil gândindu-se și la echipa națională, a forțat, a jucat așa, n-a jucat la nivelul la care o făcea”.

Avertismentul primit de Gigi Becali și pe care nu l-a luat în considerare. „I-am spus încă din vară!”

Tot legat de situația fundașului Siyabonga Ngezana, Mihai Stoica mai mărturisea că observase o schimbare la jucător încă din vară, în cantonamentul din Olanda. El l-a avertizat pe patronul Gigi Becali, însă nu s-a luat vreo decizie în privința fotbalistului.

„Eu l-am avertizat pe Gigi din vară, din Olanda. Era alt jucător, nu mai era el. Am spus că nu e bine. A venit schimbat. În antrenamente nu e foarte schimbat, dar la meciuri are niște probleme”, a spus MM conform