„E out!”. Elias Charalambous, anunț devastator înainte de UTA – FCSB: „Nu știm când va reveni”

FCSB se pregătește de meciul extrem de important din deplasare cu UTA. Înaintea partidei de la Arad, Elias Chralambous a anunțat la conferința de presă că unul dintre titularii echipei este incert pentru tot restul acestui sezon.
Un nou meci crucial pentru FCSB în acest final de sezon regular. Campioana României merge la Arad pentru jocul contra celor de la UTA, iar toate cele 3 puncte puse în joc îi sunt necesare pentru a spera în continuare la calificarea în play-off.
Elias Charalambous nu se va putea baza la acest meci, și cel mai probabil tot restul sezonului, pe fundașul Siyabonga Ngezana, despre care MM Stoica a anunțat deja că nu va mai juca dacă nu se va opera.
„Nu e cazul să vorbim acum despre el. Ngezana e OUT, nu știm când va reveni. MM a vorbit deja despre el”, a spus antrenorul cipriot la conferința de presă.
Siyabonga Ngezana a fost jucător de bază la FCSB în ultimele două sezoane, însă prestațiile sale au scăzut considerabil în actuala stagiune. Fundașul sud-african a avut mai multe meciuri în care fie a gafat, fie a jucat la un nivel mult sub cel cu care obișnuise.
Mihai Stoica a anunțat la FANATIK SUPERLIGA problema cu care se confruntă fundașul central: „Are o leziune a meniscului. Acum se explică. E o chestie de neînțeles, că el, probabil gândindu-se și la echipa națională, a forțat, a jucat așa, n-a jucat la nivelul la care o făcea”.
Tot legat de situația fundașului Siyabonga Ngezana, Mihai Stoica mai mărturisea că observase o schimbare la jucător încă din vară, în cantonamentul din Olanda. El l-a avertizat pe patronul Gigi Becali, însă nu s-a luat vreo decizie în privința fotbalistului.
„Eu l-am avertizat pe Gigi din vară, din Olanda. Era alt jucător, nu mai era el. Am spus că nu e bine. A venit schimbat. În antrenamente nu e foarte schimbat, dar la meciuri are niște probleme”, a spus MM conform Prima Sport.