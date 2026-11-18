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Andrei Rațiu (28 de ani) a comis o gafă uriașă în prima repriză a meciului Bosnia – România 2-1, care a dus la golul egalizator al gazdelor. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, fostul selecționer al României, Edi Iordănescu (48 de ani), a sărit în apărarea fundașului de la Rayo Vallecano. Tehnicianul a scos în evidență atât calitățile fotbalistice ale fundașului, cât și cele umane.

Edi Iordănescu i-a luat apărarea lui Andrei Rațiu după eroarea din meciul Bosnia – România 2-1

Edi Iordănescu e de părere că Andrei Rațiu nu ar trebui considerat „țap ispășitor” pentru eșecul de la Zenica. „Nu sunt de acord cu asta și chiar vreau să mă plasez în poziție de avocat al lui. Este un jucător cu care am lucrat extraordinar de bine, care în perioada mea a performat și a fost foarte echilibrat. A fost și ofensiv, a adus și aport, dar a fost și defensiv bine, nu am avut probleme în zona lui.

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S-a apărat bine, a fost echilibrat în joc. E un caracter deosebit. E un băiat de un bun simț ieșit din comun, un băiat care, de multe ori când vorbeam cu el, era efectiv cu capul în pământ. E un băiat extrem de bine educat și cu multe calități. Nu sunt acolo, nu sunt prezent, nu știu ce se întâmplă. Eu am avut foarte mult dialog cu el, constant, la fiecare acțiune, am avut discuții în privat, discuții în perspectivă, am încercat să îl capacitez, să-l responsabilizez.

Să-l fac și pe el să înțeleagă că jocurile internaționale reprezintă cu totul altceva decât fotbalul intern, el fiind în Segunda când eu am mers la națională. Ulterior, progresul lui a fost fantastic și la nivel de echipă națională, și la club. Eu am mers la Rayo, am vorbit cu antrenorul lui, am fost 3 zile la rând la antrenament, că nu juca la început, când s-a transferat la Rayo”, a spus tehnicianul la FANATIK SUPERLIGA.

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Edi Iordănescu i-a făcut portretul lui Andrei Rațiu

Fostul selecționer al României a vorbit apoi despre calitățile lui . „E un băiat atât de deschis, atât de implicat, atât de onest, care iubește atât de mult echipa națională, cu toate că este crescut în Spania. Când a venit la națională, nu vorbea limba română. E păcat să-l punem la zid. Sunt sigur că Gică are concluziile lui, va vorbi cu el, îl va ajuta.

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Sunt sigur că îi va da un boost de încredere și, în același timp, să-l ajute să corecteze lacunele astea care au apărut în jocul lui. Dar nu mi se pare just să-i punem lui Rațiu în spate această campanie din Liga Națiunilor sau chiar și acest rezultat cu Bosnia. A ajutat de atât de multe ori echipa națională, încât este total nedrept să îl condamnăm acum”, a declarat , în exclusivitate pentru FANATIK.

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