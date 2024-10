”E pariul vieții mele!” De ce candidează Marcel Ciolacu la președinția României

Marcel Ciolacu i-a dezvăluit lui Horia Ivanovici că, în toată nebunia electorală, cel mai mare pariu i se pare să rămână cu picioarele pe pământ, un pariu chiar mai mare decât președinția României.

”E pariul vieții mele!”

, pe care cele mai recente sondaje îl dau cu prima șansă de a se califica în turul doi al cursei pentru Cotroceni, a explicat în direct la FANATIK.RO că i se pare extrem de important să reușească acest lucru, mai ales în contextul actual foarte complicat.

ADVERTISEMENT

”E pariul vieții mele, dar mă ajută prietenii. Să rămâi cu picioarele pe pământ e cred că cel mai mare pariu al unui politician. Se spune că în politică nu-i greu să decolezi. Pe urmă aterizarea-i foarte complicată. Dacă te gândești la asta, cu planatul e ușor. Aia știm toți că planezi ușor. Ei, cu aterizatul e complicat.

Da, da (e un pariu mai mare decât chiar și președinția României n.r.). Pentru că nu trăim niște timpuri foarte simple. Ele sunt complicate. Și economic, și niște mutații, și o criză de securitate majoră în regiune. Uitați-vă și ce se întâmplă prin Orient.

ADVERTISEMENT

Atunci trebuie să iei decizii care nu țin neapărat de câte voturi îți aduc. Pentru că dacă nu le luăm acum, costurile sunt mult mai mari în viitor. Și atunci cel mai bine iei deciziile, ieși și le explici… Normal că le interpretează ceilalți… Dar tu-ți faci datoria și le explici, iar dacă ai credibilitate atunci oamenii înțeleg foarte clar de ce ai luat acea decizie.

Aleg să am curajul să mă uit în oglindă în continuare. E suficient pentru mine. Am și eu copil, trăiesc în România, îmi place să merg în România, îmi place să îmi fac concediile în România. Deci, până la urmă asta e esența”, a subliniat Marcel Ciolacu.

ADVERTISEMENT

De ce candidează Marcel Ciolacu la președinția României

și de ce candidează la președinție. Mai precis, de ce schimbări crede că are nevoie România după mai bine de trei decenii de la eliberarea de sub regimul comunist.

”Ne-am jucat prea mult. În sport, în politică, în fiscalitate. Am făcut-o pe oamenii de afaceri. Am și stat 50 de ani sub comunism. Normal că fiecare a interpretat libertatea în felul lui. Într-un fel ne-am construit-o în acești 30 de ani, dar gata. E suficient. Ne-am jucat suficient.

ADVERTISEMENT

Mai ales contextul e unul foarte încărcat și războiul e o tragedie. Acolo se pierd vieți omenești. Mor și oameni nevinovați, mor și copiii, mor și femei. Acel război totuși României i-a adus foarte multe oportunități. Dacă știm să le jucăm, atunci vom fi câștigători, cel puțin pe zona economică”, a mai afirmat Marcel Ciolacu la FANATIK.RO.

E pariul vieții mele!