„E pârnaie!”. Marcel Pușcaș, necruțător cu jucătorul FCSB-ului care s-a făcut de râs în 2-2 cu Farul

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Esenţa acestui meci și interesul general nu era disputa în sine, cât ce putea oferi FCSB-ul după rușinea istorică contra letonilor de la AUDA. „Venim după un meci foarte greu pentru noi și am pierdut o calificare. Una dintre prioritățile noastre este să recuperăm jucătorii după meciul de joi și să arătăm bine. Nu e simplu pentru nimeni din tot colectivul”, zicea Marius Baciu înainte de joc.

Întrebările legitime ale lui Marcel Pușcaș după FCSB – Farul 2-2

Pe lângă greutatea recuperării psihologice a jucătorilor a mai apărut tam-nisam și ideea unei Nici Stoica, nici Becali nu au confirmat apariția în presă a acestui zvon. Dimpotrivă, l-au infirmat. Deh, zvonurile sunt libere să circule. N-am înțeles însă, cine e zvonerul și cine răspândacul? În presă se spune că știrea e pe surse.

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Steaua, pardon, semn că mai nimeni din staff, e posibil, să nu-i fi cunoscut. De unde? Din ligile inferioare din Franța? Este acesta un nivel demn de pretențiile primei noastre ligi? Dacă da, e grav. O fi Labonne peste Crețu? Pe Gnahore îl știm. Dar ei se cunosc pe stradă? Dar la antrenamente? Sunt întrebări legitime. Sunt 6 străini în teren la începutul meciului. Riscul pentru Baciu este mare. Dacă-i iese e jupân, dacă nu, are o problemă. Ia să vedem!

De partea cealaltă , Farul are doar 5 străini. În total 11 străini din 22 la fluierul de start al arbitrului Adrian Cojocaru din Galați. 50% este raportul. La FCSB, căpitan de echipă este Cisotti. N-a fost în istoria clubului ca un jucător să devină căpitan după doar un an de activitate.

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Nici nu se așezară echipele că talentatul fundaș dreapta, viitor forțat înlocuitor a lui Crețu, francezul din Liga a 3-a, numitul Labonne, ia un cartonaș galben. Fane Iovan, căpitanul de la Sevilla, spunea pe vremuri că „pentru a primi un cartonaș, ca fundaș, trebuie să fi fost în spatele adversarului. Eu am primit doar două în toată cariera pentru că eram mereu în fața lui”. Ce-am fost și ce-am ajuns! Quod erat demonstrandum.

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În vremurile bune, fundașii centrali ai FCSB erau Apolzan , Sameș, Belodedici, Iovan, Bumbescu. Acum văd trei de culoare. Ăia jucau cu Bayern, Barca, Benfica, Milan șamd. Ăștia cu AUDA.

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Chin și jale la FCSB – Farul 2-2. Labonne e cam pârnaie

Minutul 21 înscrie Farul prin Doicaru. 0-1. Taman ce vorbeam de culoarea fundașilor centrali ai unei foste campioane. Îmi aduc aminte de Ileana Sărăroiu, cu al ei șlagăr „Unde e Târgoviștea?”. Chiar așa unde e Tavi Popescu din Nucet? Ce-au produs ei până acum? Sunt totuși jucători ai echipei naționale. Vai, vai! Meciul îl vedeți și voi. Vă place? Suntem în minutul 28 și s-au tras 2 șuturi la poartă. Foarte tare!

Fecesebistii parcă sunt dușmani. O iau de la ei, și-o dau tot la ei. Super fotbal, grea tradiție! Pase-n gât și-n out, întinderi, chin și jale. AUDA e prezentă încă, în cuget și simțiri. Crețu, feblețea mea, iese la încălzire. Labonne e cam pârnaie, vorba lui Puiu Iordănescu. „Gazelele” de culoare de pe linia de fund a FCSB-ului, plătite cu de la 15.000 de euro în sus și venite de pe la 5-6.000, aleargă elegant, dar parcă nu înțeleg ce li se întâmplă. Poate se gândesc la banii de avans oferiți de mult prea generosul domn Becali.

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Radaslavescu, alungat de FCSB, înscrie pentru 0-2. Are doar 22 de ani și nu e mai slab decât mulți agreați de pomană. De exemplu ca Labonne, de 28 de ani. Pauză binevenită, dar nemeritată pentru FCSB, pe „Arcul de Triumf”. Se reia meciul. Iese catastrofa Labonne, iese şi Boutoutaou, şi Mirelul Bîrligea şi intră Creţu, Stoian şi Capverdeanul Joao Paulo.

Stoian ratează, dar îl iubesc. Pute de talent. Îi trebuie minute, minute și iar minute. Dawa mă contrazice nițel și înscrie în minutul 58: 1-2. Meciul se relansează. Pe vremuri, Fecesebiștii de azi eram „Viteziștii”. Așa ne-a denumit scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu. Azi sunt „Lentiștii”. O, tempora!

Penalty obținut de Tănase. În sfârșit mai și ratează. Devenise enervant. Rău pentru FCSB. Rămâne 1-2. Ce vină are Marius Baciu că scorul n-a devenit 2-2? Penalty-urile în fotbal nu se pot pregăti. Ele sunt întotdeauna o stare de spirit și de moral. În minutul 86 avem parte de comedia erorilor. Ratări după ratări și până la urmă mingea este împinsă în poartă de Capverdeanul Juao Paulo.

Final 2-2. Milioanelor aruncate pe transferuri și pe salarii de către Gigi Becali li s-au opus, în a câștiga acest meci, gratuitățile Farului. Unde o fi adevărul în fotbal? Au sau nu, banii valoare? Poate da, dacă știi cum să-i investești.

Fotbal cu iarbă-n chiloți, FCSB arată a dezintegrare

În final am văzut, ca voi toți, alunecări, clinciuri și fotbal cu iarbă-n chiloți. A fost un meci anost, greu de digerat. FCSB arată a dezintegrare, iar Farul a jumătatea clasamentului. Din păcate, în această fază incipientă a SuperLigii meciurile și rezultatele sunt irelevante. La noi, echipele încă „se caută”

Unele își ling rănile zeroului barat din cupele europene, altele nu au claritate totală în privința lotului și a formulei de bază având jucători nou veniți, dar necunoscuți de antrenori sau au jucători mai vechi sosiți și pe picior de plecare. Dacă mai adăugăm lipsa pregătirii fizice, a căldurii, a așteptării restanțelor salariale de la Primării sau Consiliile Județene, avem imaginea de ansamblu a pomenitei irelevanțe.

Superliga noastră dragă arată mai degrabă ca Reactorul de la Cernavodă pe secetă. Săracul nostru campionat va începe abia în septembrie, după ce perioada de transfer se va fi încheiat. Pentru unele echipe va fi prea târziu, pentru altele prea devreme. În niciun caz începutul de campionat nu poate fi luat în serios.

Cu toate astea asistăm la o încrâncenare exacerbată, de multe ori doar declarativă, sub semnul lui „Dă-i și luptă fără plăcere”, dar și fără spectatori. În trecutul nu foarte îndepărtat, pe vremea când UEFA nu împărțea fotbalul în Est-Vest, în săraci și bogați, echipele din TOP 5 țări europene puteau fi surprinse și ele în competițiile europene în această perioadă.

Chiar și ele trec prin această fază a irelevanței. Norocul lor este că intră în horă doar din septembrie încolo, evitând faza preliminară a „meciurilor ȘTIFT”. Atunci, contra lor, jocul devine greu pentru „vajnicii și voinicii” reprezentanți ai Estului pauper. Cel mult sunt câteva mici excepții care doar confirmă regula.

Așteptăm Craiova și CFR-ul din Cluj. De joi încolo fotbalul românesc este fără FCSB în Europa. După 24 de ani.