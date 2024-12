E periculos optimismul care a cuprins fotbalul românesc după tragerea la sorți? „Să sperăm că nu o să joace Compagno pentru San Marino”

cu Austria, Bosnia și Herțegovina, Cipru și San Mariano. După aflarea adversarelor din Grupa H de la tragerea la sorți, fotbalul românesc a fost cuprins de optimism.

E periculos optimismul care a cuprins fotbalul românesc după tragerea la sorți?

Fotbalul românesc vede cu entuziasm și mult optimism viitorul . Echipa națională are, pe hârtie, un parcurs accesibil la Cupa Mondială din 2026, motiv pentru care jucătorii și nu numai sunt euforici în acest moment.

La FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a tras un semnal de alarmă cu privire la acest aspect: “Nu e periculos tonul optimist al tuturor, chiar și al jucătorilor?

Cum a zis Stoichiță, jucătorii sunt bucuroși pentru această extragere, clar. Noi am făcut surprize când nimeni nu se aștepta. Când am fost favoriți, am avut o problemă”.

După ce gazda show-ului de pe FANATIK.RO a ridicat problema la fileu, a venit și reacția lui Andrei Vochin, , Răzvan Burleanu.

“În grupa aceasta nu suntem favoriți”

“În grupa aceasta nu suntem favoriți. Nu poți să fii favorit în fața unei echipei de 200 de milioane, când ai o echipă de 100 de milioane. E clar. Noi am spus, iar jucătorii cred că asta gândesc… faptul că au fost eliminate niște selecționate foarte puternice.

De aici, până a te considera calificat este un drum foarte lung. Din punctul acesta de vedere, jucătorii vor avea timp suficient să revină cu picioarele pe pământ. Dar și să conștientizeze dificultatea fiecărei partide, inclusiv cele cu Cipru și San Marino. Pentru că nu este vorba numai de victorii, ci și de golaveraj.

Noi nu avem în grupul nostru, un tip gen Dan Petrescu care să ne explice că în San Marino sunt 4 brazilieni care sunt naturalizați sau italieni.

“Să sperăm că nu o să joace Compagno pentru San Marino”

Să sperăm că nu o să joace Compagno la ei până atunci. Italienii pot opta să joace pentru San Marino, mai ales că el a jucat pentru o echipă de acolo.

‘Generația de Suflet’ a început cu un 4-1 la tineret cu Croația, chiar pe stadionul unde vom juca și noi. În fruntea echipei este un selecționer cu atâta experiență în cât nu vor fi lăsați jucătorii să cadă în această capcană.

Austria va rămâne un adversar mai puternic valoric decât noi, dar naționala României a început să învețe cum să evolueze în fața unor adversari de acest fel. Ucraina spre exemplu era cotată la 300 de milioane și ceva”, a spus Andrei Vochin la FANATIK SUPERLIGA.

