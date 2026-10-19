Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„E peste Baiaram!”. Universitatea Craiova a dat lovitura cu fotbalistul de 1.000.000 de euro: „La început s-a spus că e capricios”

Flaviu Popa
19.10.2026 | 11:02
E peste Baiaram Universitatea Craiova a dat lovitura cu fotbalistul de 1000000 de euro La inceput sa spus ca e capricios
EXCLUSIV FANATIK
Luca Băsceanu a impresionat pe toată lumea. FOTO. COLAJ FANATIK
Luca Băsceanu este noua „perlă” din Bănie. Fotbalistul adus de la Farul Constanța poate să-l facă rapid uitat pe Ștefan Baiaram, un fotbalist ieșit total din formă.
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Universitatea Craiova a învins fără prea mari probleme pe Farul Constanța cu 2-0, iar printre remarcații partidei a fost tânărul Luca Băsceanu. La 20 de ani, fotbalistul adus de la Farul a făcut ce a vrut cu foștii săi coechipieri și a impresionat pe toată lumea. FANATIK a anunțat exclusiv transferul lui Băsceanu la Craiova.

Horia Ivanovici este impresionat de Luca Băsceanu și crede că Mihai Rotaru a dat lovitura cu acest transfer

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, crede că Universitatea Craiova a dat cu adevărat lovitura prin aducerea puștiului minune pe care oltenii au plătit 1 milion de euro în iulie 2025: „Mă uitam aseară. I-a bătut Craiova la pas pe cei de la Farul, dar mă uitam la Băsceanu. Ăla e fotbalist! Matei e deja un clasic, dar mă uitam la Băsceanu și mi s-a părut peste Baiaram, care a intrat în locul lui în a doua repriză.

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Mi se pare peste Baiaram. Băsceanu e un jucător care a făcut diferența, mult peste Baiaram. Driblează, face diferența. Are Rotaru o perlă, pe Băsceanu. I-ai dat drumul, în sfârșit, să joace titular. Mi s-a părut bun. Să ne gândim cum va arăta jucătorul ăsta peste doi ani”, a declarat Ivanovici.

Mihai Stoichiță îl cunoaște pe Luca Băsceanu și îl vede la o echipă mare într-o zi

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, îl cunoaște prea bine pe Băsceanu și e convins că fotbalistul va avea un viitor strălucit. „Are mai multă dorință de a juca fotbal. E tânăr, vrea să se afirme, vrea să treacă de la stadiul de 20 de minute la un meci întreg. E la fel de talentat ca Baiaram.

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Îl știu de când era mic, l-am avut la loturile naționale, l-am încurajat, l-am promovat. E un fotbalist foarte bun, talentat. La început se spunea că e capricios. Dar, ca orice copil, cu o îndrumare corectă, poate ajunge acolo unde ne dorim noi să ajungă”,a punctat și Mihai Stoichiță.

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Vivi Răchită a rămas impresionat de Luca Băsceanu după un meci Petrolul – Farul Constanța

Vivi Răchită a fost la fel de impresionat de fotbalistul Craiovei, pe care l-a remarcat acum doi ani într-un meci Petrolul – Farul. „Acum doi ani am fost la meciul Petrolul – Farul. Juca Băsceanu cu Alibec. A fost singurul jucător care nu i-a dat mingea lui Alibec când au scăpat doi contra unu. A tras la poartă, a ratat, iar Alibec l-a aplaudat. Ne-a bătut cu 1-0. Tot Băsceanu a dat golul. A ratat vreo trei ocazii.

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Tupeu incredibil! Adrian Mutu a dat o declarație și a zis: «Ăsta e mai tupeist ca mine!». Are o îndemânare și o progresie cu mingea la picior incredibile. Peste Baiaram sunt mulți jucători. Baiaram trebuie să se ducă să discute cu suporterii, cu conducerea, cu toată suflarea craioveană, altfel se pierde”, a remarcat și Vivi Răchită.

La rândul său, fostul jucător și antrenor al oltenilor, Eugen Neagoe, crede că Băsceanu este în acel moment un jucător mai bun decât Baiaram: „Băsceanu este într-o formă bună, da. În momentul ăsta, forma lui Băsceanu este peste cea a lui Baiaram, cu toate că Baiaram este un jucător foarte valoros, un jucător de calitate. În acest moment, din cauza sincopelor pe care le-a avut, este un jucător care și-a ieșit din ritm. Sunt jucători care își pierd forma bună, sigur. Nu este atât de simplu să-și revină foarte rapid, cu toate că este un băiat serios. Dar Băsceanu este într-o formă bună.”

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Luca Băsceanu este noua „perlă” din Bănie

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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