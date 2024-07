„E posibil chiar să se amâne etapa a 2-a. Putem avea mai multe cazuri Hâldan!”. Vremea extremă din România poate schimba programul SuperLigii

, însă chiar dacă disconfortul termic este unul pronunţat, SuperLiga a început weekendul trecut şi au fost meciuri care s-au jucat la orele 17:00 sau 18:00, pe temperaturi de 40 de grade.

Vremea extremă din România poate schimba programul SuperLigii: “Dacă sunt temperaturi foarte ridicate şi există risc mare de caniculă”

Emilian Hulubei, preşedintele AFAN, a tras un semnal de alarmă la FANATIK SUPERLIGA cu privire la faptul că s-ar putea întâmpla o tragedie dacă . El a făcut o adresă la LPF prin care să mute mai târziu desfăşurarea meciurilor sau chiar două să se dispute la aceeaşi oră:

“Noi am trimis adresa deja de vineri. Am discutat cu căpitanii, cu jucătorii din Liga 1, am trimis o adresă la LPF să împingă orele de start cât mai târziu în seară.

Am sesizat şi FIFPro, mai departe şi cei de la Asociaţia Ligilor Profesioniste a sesizat LPF-ul şi sperăm că mai departe meciurile vor fi trimise cât mai târziu în seară.

Dacă sunt temperaturi foarte ridicate şi există risc mare de caniculă, este posibil să se şi amâne, de ce nu? Trebuie să se sesizeze cei de la LPF împreună cu deţinătorii drepturilor tv.

“Majoritatea jucătorilor s-au plâns din cauza căldurii”

Ei trebuie să ia decizia. De asta am şi sesizat şi am făcut şi adresă. Ideal ar fi amânarea etapei. Dacă nu se poate asta, hai să o ducem cât mai târziu în seară. Majoritatea posturilor au 3-4 care tv.

Se pot juca la aceeaşi oră două meciuri fără probleme. Dacă se joacă la 21:30 nu văd nicio problemă, nu mai este riscul atât de mare. Cu pauze de hidratare, două pe repriză, se poate juca.

Dar de la 17:00 sau 18:00 este exclus. Noi am făcut sesizarea vineri, destul de târziu, programul era făcut. Atunci era imposibil să schimbi orele de start. Să sperăm că începând cu etapa a doua se vor lua măsuri.

Majoritatea jucătorilor s-au plâns din cauza căldurii. Suntem printre puţinele campionate din Europa care am început. Nu ştiu ce este cu graba asta. Se pot găsi date de desfăşurare fără probleme.

“Putem avea mai multe cazuri Hîldan, Doamne Fereşte!”

În trecut s-au întâmplat tragedii, să sperăm că nu se va mai întâmpla şi sperăm ca cei de la LPF, care au dat asigurări FIFPro-ului, să mute orele mai târziu sau chiar să amâne etapele.

Riscul este să avem un jucător care să cadă pe teren din cauza căldurii şi să moară. La temperaturile astea şi la ce semnale sunt de la autorităţi, se pot întâmpla tragedii.

Avem un grup cu jucătorii din Liga 1 şi ei au scris acolo că nu se pot disputa meciurile pe căldurile astea. La temperaturi ridicate, organismul nu dă randament maxim. Putem avea mai multe cazuri Hîldan, Doamne Fereşte!

Conform legii, pe cod roşu sunt interzise activităţile sportive în aer liber, dar văd că la fotbal nu se aplică. Am văzut şi declaraţia domnului Arafat, care spunea că nu se desfăşoară activităţi de cod roşu”, a spus Emilian Hulubei la FANATIK SUPERLIGA.