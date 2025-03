„E prezentul, nu viitorul! Nu mă interesează pe mine naționala U21”. Ciprian Marica, reacție surprinzătoare după neconvocarea lui Louis Munteanu la națională

Ciprian Marica despre neconvocarea lui Louis Munteanu, golgheterul lui CFR Cluj. Fostul mare atacant al naționalei României nu înțelege decizia selecționerului.

Ciprian Marica e convins că Louis Munteanu nu ar trebui să lipsească de la națională: „Merita să fie cel puțin acolo”

Cristi Coste a deschis : „Spuneai la început Ciprian că mergem pe mâna lui Mircea Lucescu și că face alegerile corecte, dar totuși tu n-ai fost de acord cu faptul că nu l-a convocat pe Louis Munteanu.

Ciprian Marica nu pune însă presiune pe Mircea Lucescu: „E mult spus că n-am fost de acord. Eram curios să văd o explicație a dânsului. Cu toții cred că așteptam lucrul ăsta. Nu era ceva obligatoriu. Am spus că sunt curios de ce nu”.

Cu toate acestea, admite faptul că din punctul său de vedere Louis Munteanu trebuia să fie în lot pentru meciurile cu Bosnia și San Marino: „Eu cred că acest puști merita să fie cel puțin acolo. Mai departe, că domnul Lucescu a explicat că s-a înțeles cu Pancu și că oricum nu era în vizorul dânsului să fie titular, să joace doar câteva minute, OK pot să înțeleg”.

Ciprian Marica, mesaj clar pentru selecționer: „Puștiul ăsta reprezintă prezentul, nu viitorul”

Ciprian Marica e de părere că : „Eram doar curios de ce nu era acolo pentru că repet: pentru mine, puștiul ăsta reprezintă prezentul, nu viitorul. Adică e golgheter, joacă excelent, evoluții bune, mai mult de atât ce să facă? Adică ce ar trebui să facă mai mult de atât? Asta era întrebarea mea.

Ciprian Marica speră că vârful în vârstă de 22 de ani va face parte din lot la următoarele meciuri ale „tricolorilor”: „Da, da, am auzit explicația. Nu trebuia să mă convingă pe mine. Am înțeles că a fost o decizie de comun acord cu Pancu, selecționerul de la U21, că îl are în vizor și probabil îl chema. Așa a fost și cu Bîrligea la momentul ăla. Așa a considerat dânsul la momentul respectiv. Eu cred că îl vom vedea pe viitor”.

Cristi Coste are însă vești proaste pentru Ciprian Marica: „Probabil în toamnă îl vom vedea. Pe 7 iunie avem meci în Austria, însă 5 zile mai târziu începe Europeanul de tineret, unde Louis Munteanu e titular. Mi-e greu să cred că îl va chema în iunie. Atunci chiar are alte treburi cu Euro de tineret.

Oficialul celor de la Farul susține însă că Louis Munteanu ar trebui convocat chiar și așa la reprezentativa de seniori: „Dacă mă întrebați pe mine, eu sunt de părere că trebuie să îl aduci pe cel mai în formă. Naționala U21 este o rampă. Nu mă interesează pe mine să avem nu știu ce performanțe. Pe mine mă interesează să ajungă să facă pasul și să joace la prima reprezentativă”.