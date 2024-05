„E prima dată când joc la baraj”! Ce spune Kopic, antrenorul lui Dinamo, înaintea duelului de la baraj cu Csikszereda

Antrenorul „câinilor”, Zeljko Kopic”, este gata de barajul cu Csikszereda Miercurea Ciuc. Tehnicianul pregătește tot ce are mai bun pentru aceste 2 meciuri, sperând că la final Dinamo va râmăne în Superligă.

”E prima oară cand joc la baraj”

Zeljko Kopic a avut conferința premergătoare meciului cu . Turul este programat pentru data de 20 mai, pe Arena Națională, iar returul cu o săptămână mai târziu.

Tehnicianul croat o vede pe Dinamo plecând cu prima șansă, dar nu se vede echipa deja salvată: „Csikszereda nu trebuie luată de sus, o poate trimite pe Dinamo în Liga 2”.

„În alte campionate nu am mai avut baraje, e prima dată când joc la baraj. Nu îmi place să arăt că am emoții. E presiune din primul moment în care am venit. Fiecare meci a fost important, mai ales ultimele”.

Conducătorii dinamoviști au pregătit prime pentru salvarea de la retrogradare, antrenorul afirmând acest lucru și totodată a ținut să precizeze că viitorul său la clubul din Ștefan cel mare este incert, aceste 2 meciuri fiind cele mai importante în momentul de față.

„Le mulțumesc celor care mă întreabă de sănătate, mă simt bine”

Antrenorul a acuzat probleme de sănătate după partida cu UTA Arad, câștigată de Dinamo cu scorul de 2-0: „Le mulțumesc celor care mă întreabă de sănătate, mă simt bine. Am fost răcit, dar mi-a trecut.”

Conducerea a hotărât instalarea tehnicianului la începutului lunii decembrie, după o serie de rezultate mai puțin bune a echipei. În CV-ul antrenorului se mai găsesc următoarele formații: Botev Plovdiv, Dinamo Zagreb, Pafos FC, Hajduk Split, Slaven Belupo, NK Zagreb, Cibalia și NK Lucko.

Peste 20.000 de bilete vândute până acum pentru meciul de baraj

Jucătorii lui Kopic mizează pe un stadion alb-roșu la manșa tur a barajului. , se estimează că vor fi 30.000 de fani dinamoviști pe Arena Națională la ora meciului.

Prețul unui bilet la Tribuna 1, inelul 2 este de 40 de lei. Totodată, ar putea fi deschise sectoare de la inelul 3. Prețul pentru un loc la peluză este de 20 de lei, în timp ce pentru un loc la VIP 2, suporterii trebuie să plătească suma de 90 de lei.