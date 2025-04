„E prima oară când am plâns!”. Adi Mutu a văzut Manchester United – Lyon 5-4 și dezvăluie meciul care era să-l bage în depresie

, contra Lyon. Cu ocazia acestui meci dramatic pe care l-a văzut, Adrian Mutu și-a amintit când a plâns prima dată la finalul unei partide.

Adrian Mutu și momentul în care a izbucnit în lacrimi pe teren

Cariera lui Adrian Mutu a însemnat echipe mari și momente de neuitat. „Briliantul” a avut parte de satisfacții, dar și de momente în care a simțit că totul se duce în jos.

În direct la emisiunea „DON Mutu”, fostul mare atacant român a dezvăluit momentul în care a început să plângă pe teren. Totul se întâmpla după o confruntare în cupele europene între Parma și Glasgow Rangers.

„Atunci a fost prima oară când am plâns”

„Chiar intri în depresie. Eu știu că eu am pierdut final la Europa League la penalty, acasă, cu Glasgow Rangers”, a precizat inițial Adrian Mutu.

„Cum a fost atunci, Adi? Povestește-mi puțin”, a întrebat moderatorul Horia Ivanovici. „Atunci a fost prima oară când am plâns la sfârșitul unui meci, când m-am ofticat așa de… și supărat așa de tare!”, a replicat Mutu.

„Eu nu cred că tu ai plâns, că tu plângi”, a precizat moderatorul uimit. „Da, da, da, e și o imagine cu mine când și vine Prandelli și mă ia în brațe și chiar plângeam de necaz așa. Păi gândește că am făcut 0-0 la ei, am venit acasă, am jucat și returul acasă.

Aveam probabilități mari să câștigăm. În fine, n-am reușit în cele 120 de minute, ne-am dus la penalty și primii care au ratat au fost ei”, a explicat fostul mare atacat român.

„Am pierdut calificarea în finală!”

„Glumim puțin, chiar te bagă în depresie așa ceva”, a intervenit moderatorul. „Da, și noi am ratat, eu nici n-am mai apucat să trag, eram al 5-lea, și noi am ratat prin Liverani și Cristian Vieri, și am pierdut calificarea în finala Europa League.

Deci ceva de… E după un an incredibil de bun în care am eliminat pe PSV, pe multe echipe, în jocuri excelente pe care le-am făcut, dar…

„Am mai plâns așa după meciul din Danemarca”

Ulterior, Adrian Mutu și-a amintit că a mai experimentat un moment în care a plâns chiar la finalul meciului cu cântec dintre Danemarca și România (2-2), când „tricolorii” au ratat calificarea la EURO 2004.

Atunci a fost prima oară când am plâns, prima oară și ultima dată, cred. Am mai plâns așa după meciul din Danemarca, atunci cu echipa națională, la golul pe care l-am primit în minutul 94”, a mai spus Adrian Mutu.

„Aia n-am văzut imagini, probabil că la vestiare ai plâns”, a precizat moderatorul. „Da, aia la vestiare. Dar asta e imediat după lovituri, când s-a terminat. De necaz am plâns. Când ești așa aproape și pierzi așa stupid… Oftică, necaz!”, a spus Mutu.

„I s-a reproșat lui Dorinel că nu a ținut mingea la corner acolo. Chiar, v-ați certat cu Dorinel la vestiare după aia? I-a reproșat cineva?”, a întrebat pe final Horia Ivanovici.

„Au fost și mai multe lucruri care puteam și noi să le gestionăm!”

„Nu, nu i-a reproșat nimeni. Ce să mai stai să te mai gândești la lucrurile astea? Pentru că bine, el putea să gestioneze, având o experiență mare, putea să gestioneze faza diferit, dar au mai trecut secunde bune până a ajuns acolo.

Au fost și corner, au fost și mai multe lucruri care puteam și noi să le gestionăm. Și ceilalți jucători puteau să gestioneze în alt fel. Așa că e o vină comună, nu e vina lui Dorinel”, a spus în final Adrian Mutu la „DON Mutu”.