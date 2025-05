„E primul sezon când am avut 3 antrenori!”. Cornel Șfaițer dezvăluie cum a ales „cartea câștigătoare” Vasile Miriuță la Poli Iași

Poli Iași luptă la fel ca pe finalul sezonului trecut să evite retrogradarea. Trupa moldavă este condusă de către Vasile Miriuță, . Cornel Șfaițer a explicat cum a luat această decizie, în ciuda avertismentelor primite.

Cornel Șfaițer merge în totalitate pe mâna lui Vasile Miriuță în lupta pentru salvarea lui Poli Iași de la retrogradare

Poli Iași, echipa care este gata să vândă un fotbalist la colosul olandez Feyenoord, , se străduiește să evolueze și din sezonul viitor în Superliga.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cornel Șfaițer a avut o intervenție prin care a vorbit despre încrederea sa totală în Vasile Miriuță, dezvăluind și faptul că este pentru prima dată de când activează în fotbalul românesc când a avut 3 antrenori diferiți la echipa sa.

„De obicei lucram cu un antrenor un an, doi!”

„Apropo de 3 ani la Iași, ați avut mână bună și anul trecut cu Tony, ați avut și acum cu Miriuță”, a precizat moderatorul Cristi Coste. „Am și eu destulă experiență, cred că am și cheltuit mulți bani în fotbal.

Dar tot timpul am crezut în antrenori, i-am susținut. Cred că e prima dată într-un campionat când am avut 3 antrenori. De obicei lucram cu un antrenor un an, doi, două sezoane. Aveau continuitate.

„A fost prima opțiune Vasile când am luat decizia să mă despart atunci de Emil Săndoi”

E primul sezon de când sunt implicat în fotbal, din 1997. Au mai fost voci care mă atenționau, dar eu cred în Vasile. L-am văzut în Cupă cu Sănătatea Cluj, îl cunosc foarte bine din perioada când antrena la Ceahlăul, la CFR Cluj, vestiare grele.

L-am văzut implicat, cu un fotbal de calitate, agresiv. Chiar mi-a plăcut cum s-a exprimat echipa lui. A fost prima opțiune Vasile când am luat decizia să mă despart atunci de Emil Săndoi”, a spus Cornel Șfaițer în direct la FANATIK SUPERLIGA.

