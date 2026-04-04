„E Rapid judecată diferit?”. Costel Gâlcă nu s-a ferit de cuvinte după deciziile Comisiei de Disciplină FRF

Rapid are una dintre cele mai frumoase galerii, însă, în anumite momente, pasiunea dusă la extrem de către suporteri are și repercusiuni. Comisia FRF a decis ca 10 sectoare să fie închise la partida de acasă cu U Cluj, iar la meciul cu FC Argeș stadionul să fie complet gol. Costel Gâlcă a abordat acest subiect înainte de duelul cu elevii lui Cristiano Bergodi.

Costel Gâlcă, mesaj clar înainte de Rapid – U Cluj

În conferința de presă premergătoare meciului dintre Rapid și U Cluj, Costel Gâlcă a transmis că întâlnește o echipă foarte puternică, iar forma elevilor lui Cristiano Bergodi vorbește de la sine. În ciuda acestui fapt, giuleștenii își doresc toate punctele puse în joc.

„Un meci dificil. Întâlnim o echipă care nu a mai pierdut de 8 meciuri cred. O echipă care în sezonul regulat a câștigat împotriva Rapidului în urma unei faze fixe. Pentru noi este important să avem acea inspirație în ultima treime. S-a demonstrat că la acea fază pe care a avut-o Christensen puteam să câștigăm, să luăm cele 3 puncte. Ei au făcut la fel. A fost un meci închis, echilibrat din toate punctele de vedere, au avut acea inspirație la faza fixă. Totdeauna, când o echipă câștigă vine cu încredere, cu mult optimism. Ne dorim să câștigăm acest meci. E important pentru noi pentru că venim după un meci pierdut la Cluj cu CFR. E important să luăm cele 3 puncte.

Sunt destul de bine jucătorii care au venit de la naționale. Aioani a avut o greșeală, dar e important pentru noi ca el să fie bine în continuare. Se mai fac și greșeli pentru că la echipa de club e obișnuit să joace foarte mult, să inițieze foarte mult și atunci se mai fac și greșeli. La echipa națională cred că nu sunt așa de omogeni. Poate că sunt jucători care nu au jucat niciodată împreună. În general, echipele care inițiază de jos, atrag adversarul, și au reușite foarte mari și câștigă multe meciuri”, a declarat Costel Gâlcă.

Ce spune Gâlcă despre suspendarea stadionului

Antrenorul e de părere că toate cluburile trebuie judecate la fel, iar în viitor speră că toate formațiile a căror galerii vor greși să fie suspendate similar.

„(n.r. – 10 sectoare închise la meciul cu U Cluj și la următorul meci fără spectatori) Suporterii noștri sunt importanți la fiecare meci. Și acasă, și în deplasare pentru că vin în număr foarte mare. Important e să trecem cu bine peste aceste două meciuri și să-i avem din nou alături, să le aducem bucurii. Din acest punct de vedere, trebuie să ne mobilizăm cât mai mult pentru că un stadion plin pe Giulești este altceva. E important pentru noi să avem spectatori, fie ei femei și copii. Avem nevoie de acei suporteri care de multe ori ne aduc spre victorie.

N-am avut toți jucătorii la dispoziție, dar am avut două săptămâni în care s-au antrenat foarte bine. Într-adevăr, la ultimul meci cu CFR Cluj am avut multe tranziții ofensive și defensive, nu am finalizat multe acțiuni și sper ca la meciul cu U Cluj să putem să avem acea inspirație. E important să finalizăm acțiunile. (n.r. – Obiectivul Rapidului) Toate echipele sunt acolo, ne dorim să stăm acolo sus, să avem șanse la titlu până în ultima etapă, dar pentru asta trebuie să acumulăm puncte în fiecare meci.

(n.r. – E judecată Rapid diferit?) Trebuie să fim egali toți, dar cum a fost acest meci pe care l-am avut cu U Craiova, bănuiesc că și în alte meciuri suporterii au fost provocați și, astfel, au făcut aceste lucruri. Sper să nu se mai întâmple, dar suporterii altor echipe, care greșesc ca noi, să fie la fel sancționați și suspendați”, a mai spus antrenorul Giuleștenilor.

Gâlcă, viitorul selecționer al României?

Echipa națională a României a rămas fără selecționer după ce FRF a anunțat despărțirea de Mircea Lucescu. Antrenorul giuleștenilor a mărturisit că și-ar dori în viitor să ocupe acest rol.

„Doar am vorbit cu Bilașco. Cu siguranță va aduce multe lucruri, este de mult timp în campionatul românesc. Cunoaște foarte bine campionatul și să nu uităm și că Mauro are o experiență internațională foarte mare. Mauro poate să vă explice cel mai bine de ce și cum. Important e ce a făcut la Rapid. Cunoaște destul de bine clubul și jucătorii pentru că în permanență era prezent la antrenamentele noastre. A contribuit la rezultate, la aducerea de jucători. A venit cu experiență.

(n.r. – Ai prelua naționala?) Să reprezinți echipa României, pentru un antrenor, pentru un jucător e totul. Atunci e important pentru fiecare. Nu vă spun că sunt eu sau altul, dar toți ne dorim să ne află în această poziție. Mă refer la antrenori”, a conchis Costel Gâlcă în conferința de presă.