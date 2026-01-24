E „război” înainte de FCSB – CFR Cluj! Neluțu Varga vrea să-i dea lovitura lui Gigi Becali: „Dacă-i batem, suntem în play-off”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj este într-o creștere de formă, după ce Daniel Pancu a preluat echipa. Urmează un meci de foc pentru ardeleni, cu FCSB, pe Arena Națională. Neluțu Varga, acționarul majoritar al clubului, este extrem de optimist și speră că echipa sa se va impune și va ajunge în play-off.

FCSB – CFR Cluj, duel pentru play-off. Meci extrem de important pe Arena Națională

Ardelenii au nevoie de un final de sezon regular perfect pentru a spera la o calificare în play-off-ul SuperLigii, un scenariu la care puțini mai credeau în urmă cu nu foarte multe săptămâni. Deși a vândut jucători importanți, CFR Cluj pare că arată din ce în ce mai bine.

CFR Cluj merge la București pentru duelul cu campioana României. Și roș-albaștrii sunt în afara locurilor care garantează prezența în play-off-ul SuperLigii, iar partida se anunță una de foc, deși .

Neluțu Varga, extrem de optimist înainte de FCSB – CFR Cluj. Omul de afaceri vrea în play-off!

a vorbit pe scurt despre meciul de duminică seară de pe Arena Națională. Omul de afaceri are mare încredere în jucători și în Daniel Pancu și este de părere că, dacă ardelenii câștigă, au mari șanse să se califice în play-off.

„Nu trebuie să ne culcăm pe o ureche după ceea ce s-a întâmplat cu FCSB la Zagreb, în meciul din Europa League. Acum este altceva. Va fi un meci foarte greu pentru noi, dar eu sunt optimist, așa cum mă știți. Dacă îi batem acum, pe Arena Națională, pe cei de la FCSB, atunci prindem play-off-ul, eu așa zic”, a declarat Neluțu Varga, conform .

În august, CFR Cluj și FCSB au remizat în Gruia. Scorul final a fost 2-2. Totuși, ardelenii au o echipă mult schimbată. Louis Munteanu, Hindrich, Emmerlahu și Kresic au părăsit echipa în această iarnă. Rămâne de văzut cum va arăta primul „11” aliniat de Pancu.