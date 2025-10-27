E ”război” total între Inter și Antonio Conte în Serie A. Ce scrie Gazzetta dello Sport despre scandalul momentului în Italia. Cristi Chivu, lăudat

ADVERTISEMENT

Într-un sezon ce se anunță mai echilibrat decât oricând în Italia, Napoli și Inter rămân principalele favorite la titlu. După victoria în fața fostei sale formații, Antonio Conte nu s-a mulțumit cu punctele și a început un adevărat ”război” cu trupa lui Cristi Chivu.

Antonio Conte a pornit ”războiul” cu Interul lui Cristi Chivu

Imediat după încheierea partidei de la Napoli, șefii lui Inter, în frunte cu președintele Giuseppe Marotta, au pus înfrângerea pe seama penalty-ului prin care gazdele au deschis scorul, considerând că nu se impunea o astfel de decizie.

Cotidianul a sesizat faptul că între Antonio Conte și conducerea Interului nu mai este loc de împăcare, în ciuda faptului că tehnicianul a stat două sezoane pe banca ”nerazzurrilor” și a câștigat un titlu.

”În timp ce încăierările și insultele dintre Antonio Conte și fostul său protejat Lautaro Martinez au fost rapid respinse drept chestiuni de pe teren, Inter, pe de altă parte, nu are nicio intenție să treacă cu vederea comentariile ulterioare ale antrenorului napoletan, considerate foarte grave, atât ca formă, cât și ca conținut.

De la aducerea în discuție a colegului său Chivu, care, spre deosebire de toți ceilalți, a ales calea nobilă a fair-play-ului, evitând orice controversă, până la atacarea directă a lui Marotta”, au scris jurnaliștii italieni.

Conte, reacție virulentă la adresa Interului

În ciuda faptului că și mai marii arbitrajului din Italia au spus clar că din care au marcat golul de 1-0, Antonio Conte a ieșit la luptă și i-a acuzat pe ”nerazzurri” că se folosesc de faza respectivă pentru a scuza eșecul.

”Ca antrenor, nu aș fi permis unuia dintre șefii mei, în acest caz președintelui, să intervină așa. Îl minimalizează pe antrenor. Eu m-am apărat mereu singur”, , după ce a văzut declarațiile făcute de Marotta.

Unde s-a produs ruptura dintre Antonio Conte și Inter

Acum, toată lumea îl vede pe celălalt ca inamicul numărul unu, dar Conte și Inter s-au iubit și ei, deși pe termen scurt și niciodată pe deplin, în complicata perioadă 2019-2021, când totul era paralizat din cauza Covid-19.

”Pe lângă câștigarea celui de-al 19-lea scudetto cu o echipă impresionantă, bazele succesului viitor au fost efectiv puse. Pe scurt, meritele lui Conte în creșterea lui Inter sunt pe deplin recunoscute, dar relațiile dintre cele două părți s-au prăbușit de mult.

A fost o înstrăinare inevitabilă după separarea furtunoasă care a deschis calea pentru perioada de patru ani a lui Simone Inzaghi. Ruptura finală a avut loc în mai 2021, când titlul era deja asigurat, dar conturile clubului erau pe minus.

Conte a refuzat să accepte o reducere a personalului și a prezis că Inter se va dezintegra sub patronatul chinez. Despărțirea amiabilă, plină de tensiuni și cuvinte nerostite, a fost însă completată de o indemnizație uriașă: antrenorul a primit aproximativ 7 milioane de euro net”, a mai notat Gazzetta dello Sport.

Conte, afirmații pline de venin la adresa Interului

Însă, previziunea lui Antonio Conte nu s-a adeverit. În cei patru ani cât Simone Inzaghi a fost antrenor, trei alături de chinezii de la Suning și unul cu americanii de la Oaktree, echipa a rămas competitivă, în ciuda unui buget în scădere drastică, și și-a găsit gloria europeană.

În ciuda faptului că Inter a jucat două finale de Champions League, Antonio Conte a marjat pe faptul că în această perioadă echipa nu a reușit să câștige decât un singur titlu în Serie A. ”Inter este cea mai puternică, putea câștiga mai mult în acești patru ani”, a fost a doua frază rostită de antrenorul lui Napoli care i-a înfuriat pe conducătorii lui Inter Milano.

Cum a reacționat Chivu la tot acest scandal

În ciuda tensiunii uriașe create înainte, în timpul și la finalul întâlnirii, Cristian Chivu a rămas cu capul pe umeri și . El a evitat cu eleganță să răspundă acuzațiilor venite din partea lui Conte.

”Ne-a durut acel penalty, am încercat sa reacționăm, ne-am enervat mai mult cu banca lor și nu am reușit să ne facem treaba pentru care am venit pregătiți. Energia a fost aruncată pe geam. Nu mă interesează ce s-a întâmplat cu Lautaro si Conte. Le spun mereu să nu aruncăm aiurea energia cu certuri cu banca adversa, să ne gândim numai unde vrem să ajungem!

Lumea are dreptul să spună ce vrea. Ca antrenor nu mă voi lamenta vreodată. Am o dorința să văd fotbalul diferit de cum sunt unii obișnuiți. Nu mă interesează nici să văd dacă lumea spune că sunt bun.

Mă interesează numai de jucătorii mei și să câștigăm împreună. Aici suntem mereu obișnuiți să ne lamentam și să ne plângem. Cât voi fi aici nici nu mă interesează ce spune lumea de mine!”, a afirmat Chivu.

Clasament Serie A

După victoria obținută cu Inter, scor 3-1, și profitând de pasul greșit făcut de AC Milan în partida cu Pisa (scor 2-2), Napoli a urcat pe primul loc în clasamentul din Serie A, la egalitate de puncte cu AS Roma.