Sport

E „regina” șahului european la doar 9 ani! Eliza Bădescu, aur la sportul minții

Eliza Bădescu a reușit o performanță uluitoare la Campionatului European de Tineret la șah Rapid și Blitz. Micuța de doar 9 ani, aur la sportul minții
FANATIK
07.08.2025 | 17:00
E regina sahului european la doar 9 ani Eliza Badescu aur la sportul mintii
ULTIMA ORĂ
Eliza Bădescu a câștigat aurul european la șah rapid. Foto: Colaj FANATIK

După performanța Irinei Bulmagă de la Rhodos, unde a devenit vicecampioană europeană la șah și după ce echipa de băieți U12 a obținut aurul continental la Terme Čatež, țara noastră se bucură de o nouă realizare a șahului românesc. Micuța de doar 9 ani, Eliza Bădescu, a fost peste toate cele 457 de adversare din 36 de țări și a obținut aurul european la Campionatul European de Tineret la șah Rapid și Blitz.

ADVERTISEMENT

Eliza Bădescu, campioană europeană la șah rapid

Șahul românesc traversează o perioadă foarte bună, iar viitorul sună și mai bine. Eliza Bădescu, în vârstă de doar 9 ani, a devenit campioană europeană la șah rapid. Micuța șahistă a pornit ca favorita cu numărul patru în această competiție, însă nimeni nu a reușit să o oprească.

Ea a încheiat turneul de șah rapid cu 7,5 puncte în 9 runde, reușind să fie peste 457 de juniori din 36 de țări. Strategia sa imbatabilă și stăpânirea de sine au făcut-o pe Eliza să evolueze la un nivel superior față de toți adversarii săi, indiferent de locul din care proveneau.

ADVERTISEMENT

Președintele Federației Române de Șah jubilează după ultimele performanțe ale României la nivel european

„Șahul românesc traversează o perioadă bună: după argintul istoricul obținut de IM Irina Bulmaga la Campionatul European feminin din Rhodos și titlul continental al echipei noastre U12 la Europenele pe echipe din Terme Čatež, vine și aurul-surpriză al puștoaicei Eliza-Ioana Bădescu la Europenele de rapid de la Salonic. 

La doar nouă ani, Bădescu a trecut de la statutul de outsider (cap de serie 4) la cel de campioană, încheind turneul de șah rapid cu 7,5 puncte din 9 runde într-un pluton de 457 de juniori din 36 de țări. Parcursul ei – remarcabil prin precizie tactică și stăpânire de sine – a confirmat ascensiunea unei generații care nu mai are complexe în fața Europei. 

ADVERTISEMENT
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost...
Digi24.ro
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor

Succesele legate într-un interval de doar patru luni – argintul lui Bulmaga, aurul echipei de băieți U12 și acum titlul continental U10 feminin – schițează un tablou nou pentru șahul românesc: un ecosistem care produce performanță la toate vârstele, de la copii la seniori. În spatele acestor trofee se află o rețea tot mai robustă de cluburi și antrenori, finanțări publice și private mai consistente și campanii naționale de popularizare a șahului în școli.

ADVERTISEMENT
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de...
Digisport.ro
Femeia desfigurată de propriul iubit a rupt tăcerea! De ce a refuzat, de fapt, să iasă din liftul în care a fost bătută

Pentru Eliza-Ioana Bădescu, aurul de la Salonic este probabil doar începutul. Pentru România, el înseamnă că șahul nu mai este o promisiune, ci o realitate care urcă, etapă după etapă, spre vârful clasamentelor europene și mondiale”, a transmis Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah.

ADVERTISEMENT

Ce a reușit Eliza Bădescu până la vârsta de doar 9 ani

Performanța de la Campionatului European de Tineret la șah Rapid și Blitz nu este singulară în portofoliul Elizei Bădescu. La doar 9 ani, ea a câștigat numeroase trofee în anul 2024, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. La Campionatele Naționale de Șah pentru Copii și Juniori la categoria 8 ani, ea a cucerit aur la Blitz, Argint la Șah rapid și clasic și bronz la dezlegări.

Pe plan extern, tot în 2024, Elizei nu i-a păsat că urma să înfrunte cele mai bune junioare din Europa la Campionatul European de Juniori din Praga și a obținut argint la șah rapid și blitz, în timp ce la șah clasic a câștigat bronzul.

Avertisment pentru Universitatea Craiova înaintea duelului cu Spartak Trnava: „Căpitanul face diferenţa!”
Fanatik
Avertisment pentru Universitatea Craiova înaintea duelului cu Spartak Trnava: „Căpitanul face diferenţa!”
Schimbare! Cine transmite la TV meciul FCSB – Drita, din prima manșă a...
Fanatik
Schimbare! Cine transmite la TV meciul FCSB – Drita, din prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League
CFR Cluj – Braga, live video turul 3 preliminar UEFA Europa League. „Dublă”...
Fanatik
CFR Cluj – Braga, live video turul 3 preliminar UEFA Europa League. „Dublă” de foc pentru elevii lui Dan Petrescu
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Decizie fără precedent în România: vor să le taie 25% din salarii fără...
iamsport.ro
Decizie fără precedent în România: vor să le taie 25% din salarii fără negocieri. Modelul 'copiat' din Italia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!