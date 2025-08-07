E „regina” șahului european la doar 9 ani! Eliza Bădescu, aur la sportul minții

După performanța Irinei Bulmagă de la Rhodos, unde a devenit vicecampioană europeană la șah și după ce țara noastră Micuța de doar 9 ani, Eliza Bădescu, a fost peste toate cele 457 de adversare din 36 de țări și a obținut aurul european la Campionatul European de Tineret la șah Rapid și Blitz.

ADVERTISEMENT

Eliza Bădescu, campioană europeană la șah rapid

Șahul românesc traversează o perioadă foarte bună, iar viitorul sună și mai bine. Eliza Bădescu, în vârstă de doar 9 ani, a devenit campioană europeană la șah rapid. Micuța șahistă a pornit ca favorita cu numărul patru în această competiție, însă nimeni nu a reușit să o oprească.

Ea a încheiat turneul de șah rapid cu 7,5 puncte în 9 runde, reușind să fie peste 457 de juniori din 36 de țări. Strategia sa imbatabilă și stăpânirea de sine au făcut-o pe Eliza să evolueze la un nivel superior față de toți adversarii săi, indiferent de locul din care proveneau.

ADVERTISEMENT

Președintele Federației Române de Șah jubilează după ultimele performanțe ale României la nivel european

„Șahul românesc traversează o perioadă bună: după argintul istoricul obținut de IM Irina Bulmaga la Campionatul European feminin din Rhodos și titlul continental al echipei noastre U12 la Europenele pe echipe din Terme Čatež, vine și aurul-surpriză al puștoaicei Eliza-Ioana Bădescu la Europenele de rapid de la Salonic.

La doar nouă ani, Bădescu a trecut de la statutul de outsider (cap de serie 4) la cel de campioană, încheind turneul de șah rapid cu 7,5 puncte din 9 runde într-un pluton de 457 de juniori din 36 de țări. Parcursul ei – remarcabil prin precizie tactică și stăpânire de sine – a confirmat ascensiunea unei generații care nu mai are complexe în fața Europei.

ADVERTISEMENT

Succesele legate într-un interval de doar patru luni – argintul lui Bulmaga, aurul echipei de băieți U12 și acum titlul continental U10 feminin – schițează un tablou nou pentru șahul românesc: un ecosistem care produce performanță la toate vârstele, de la copii la seniori. În spatele acestor trofee se află o rețea tot mai robustă de cluburi și antrenori, finanțări publice și private mai consistente și campanii naționale de popularizare a șahului în școli.

ADVERTISEMENT

Pentru Eliza-Ioana Bădescu, aurul de la Salonic este probabil doar începutul. Pentru România, el înseamnă că șahul nu mai este o promisiune, ci o realitate care urcă, etapă după etapă, spre vârful clasamentelor europene și mondiale”, a transmis Vlad Ardeleanu, președintele Federației Române de Șah.

ADVERTISEMENT

Ce a reușit Eliza Bădescu până la vârsta de doar 9 ani

Performanța de la Campionatului European de Tineret la șah Rapid și Blitz nu este singulară în portofoliul Elizei Bădescu. La doar 9 ani, ea a câștigat numeroase trofee în anul 2024, atât la nivel național, cât și la nivel internațional. La Campionatele Naționale de Șah pentru Copii și Juniori la categoria 8 ani, ea a cucerit aur la Blitz, Argint la Șah rapid și clasic și bronz la dezlegări.

Pe plan extern, tot în 2024, Elizei nu i-a păsat că urma să înfrunte cele mai bune junioare din Europa la Campionatul European de Juniori din Praga și a obținut argint la șah rapid și blitz, în timp ce la șah clasic a câștigat bronzul.