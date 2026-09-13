E scandal în Anglia după golul marcat de Erling Haaland în poarta lui Manchester United! Verdictul dat de PGR

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, Manchester City s-a impus pe Old Trafford în derby-ul cu Manchester United, scor 1-0, în runda cu numărul #4 din Premier League. Unicul gol al partidei a fost marcat de Erling Haaland, însă reușita norvegianului a creat un adevărat scandal în Insulă, deoarece poziția sa a fost una suspectă de ofsaid, iar mulți fani consideră că golul ar fi trebuit anulat. Ipoteza a fost confirmată și de PGR (Professional Game Referees), organismul oficial responsabil cu gestionarea și desemnarea arbitrilor pentru fotbalul profesionist din Anglia.

PGR a dat verdictul: golul lui Erling Haaland din meciul cu Manchester United trebuia anulat!

Evenimentul s-a petrecut în minutul 60 al duelului de pe Old Trafford, atunci când Josko Gvardiol a expediat o centrare din flancul stâng, în urma căreia a marcat. În momentul în care croatul a dat drumul mingii, atacantul lui Manchester City nu se afla în poziție de ofsaid, fiind ținut în joc de Dorgu, însă pe traiectoria balonului s-a aflat și Enzo Fernandez, care deși nu a atins balonul, a influențat faza, el incomodându-l pe fundașul Lisandro Martinez, care ar fi putut degaja mingea, iar aceasta nu ar mai fi ajuns la norvegian. De asemenea, Enzo s-a aflat în afara jocului în momentul centrării.

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Problema care s-a pus a fost dacă Enzo a atins sau nu balonul, deoarece, pe stop cadrul transmisiunii, s-a putut observa că abia în momentul în care argentinianul încearcă să reia cu capul, Haaland întră în poziție neregulamentară. S-a dovedit într-un final că Enzo nu a atins mingea, ceea ce l-a salvat pe norvegian, doar că specialiștii spun că golul tot ar fi trebuit anulat, deoarece mijlocașul lui City influențează în mod evident faza, ipoteză confirmată ulterior si de PGR.

„În urma incidentului din minutul 60 al meciului de Premier League de duminică, dintre Manchester United și Manchester City, disputat pe Old Trafford, dorim să oferim clarificări cu privire la golul validat al lui Erling Haaland. Decizia inițială de pe teren a fost de ofsaid la Erling Haaland – situație verificată prin sistemul VAR, care a stabilit că jucătorul se afla într-o poziție regulamentară. În cadrul aceleiași faze de atac, s-a constatat că Enzo Fernandez nu a atins mingea, ceea ce face ca orice eventuală abatere de ofsaid să fie o chestiune de interpretare. Totuși, în acest caz, sistemul VAR nu a sesizat impactul probabil al poziției sale și ar fi trebuit să recomande o reanalizare a fazei pe monitorul de la marginea terenului. Am luat legătura cu Manchester United în această seară pentru a recunoaște ceea ce considerăm a fi o eroare de apreciere. Incidentul va fi supus unei analize”, au transmis cei de la PGR.

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🚨 OFFICIAL: Pro Ref confirm “an error of judgement” in Haaland’s goal — also informing Man United directly. “Following the incident in the 60th minute of Sunday's Premier League fixture between Manchester United and Manchester City at Old Trafford, we can provide clarification… — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Manchester United a coborât pe locul 13 în Premier League!

Golul controversat avea să fie în cele din urmă decisiv, iar în urma rezultatului înregistrat duminică pe Old Trafford, echipa lui Enzo Maresca a ajuns la borna cu numărul 12 și ocupă poziția a 2-a în clasamentul din Anglia, fiind, alături de liderul Arsenal, singura echipă cu număr maxim de puncte după primele patru etape.

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De cealaltă parte, situația nu este la fel de roz. Manchester United a rămas cu patru puncte și a coborât pe locul 13 în Premier League, având doar o victorie în acest start de stagiune, un 5-2 pe teren propriu împotriva nou-promovatei Ipswich Town. În rest, trupa lui Michael Carrick a mai înregistrat un rezultat de egalitate (2-2 cu Everton pe Hill Dickinson Park) și două înfrângeri. Pe lângă eșecul cu rivala locală City, „diavolii” au cedat și în fața lui Hull City în etapa inaugurală, 0-2.