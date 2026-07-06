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E scandal total în naționala Braziliei: de ce nu a bătut, de fapt, Vinicius penalty contra Norvegiei. Cum și-a explicat Ancelotti decizia și acuzele atacantului de la Real Madrid

Carlo Ancelotti a dezvăluit după eșecul cu Norvegia de ce l-a desemnat pe Bruno Guimares să execute penalty-ul primit de brazilieni în prima repriză. Vinicius a reacționat la rândul său cu privire la ratarea coechipierului.
Bogdan Mariș
06.07.2026 | 07:14
E scandal total in nationala Braziliei de ce nu a batut de fapt Vinicius penalty contra Norvegiei Cum sia explicat Ancelotti decizia si acuzele atacantului de la Real Madrid
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Vinicius Junior (25 de ani) și Carlo Ancelotti (67 de ani) au abordat la finalul partidei Brazilia - Norvegia 1-2 subiectul penalty-ului ratat de Bruno Guimaraes. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Brazilia a beneficiat de un penalty în prima repriză a meciului cu Norvegia de la Cupa Mondială, iar cel desemnat să execute a fost Bruno Guimaraes. Șutul acestuia a fost slab însă, iar portarul norvegian Nyland a reușit să intervină și scorul a rămas 0-0. După ce Brazilia a cedat cu 1-2 și a părăsit Cupa Mondială, Carlo Ancelotti (67 de ani) a dezvăluit de ce l-a ales pe fotbalistul lui Newcastle în dauna lui Vinicius (25 de ani), iar starul de la Real Madrid a comentat la rândul său situația.

Scandal după Brazilia – Norvegia 1-2. De ce nu a executat Vinicius Junior penalty-ul din prima repriză

Brazilia a primit un penalty în minutul 14 al meciului cu Norvegia, după ce Gabriel Martinelli a fost faultat în careu, iar Bruno Guimaraes a fost cel desemnat să execute, deși pe gazon se afla starul Vinicius Junior. Șutul fotbalistului de la Newcastle a fost dezamăgitor, iar portarul Orjan Nyland a intuit direcția și a respins mingea în lateral. Așadar, sud-americanii au ratat o oportunitate uriașă de a deschide scorul, iar, până la urmă, cei care au înscris au fost norvegienii.

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Erling Haaland a fost cel care a punctat de două ori, în minutele 79 și 90. Spre finalul jocului, Brazilia a mai primit un penalty, iar de această dată cel ales să execute a fost Neymar, deși Vinicius se afla în continuare pe teren. Experimentatul fotbalist a reușit să marcheze, însă a fost prea târziu pentru brazilieni, care au cedat cu 1-2.

La final, Carlo Ancelotti a dezvăluit de ce l-a desemnat pe Bruno Guimaraes să bată primul penalty, Vinicius nefiind printre primii 5 executanți. „Am analizat statisticile, iar cel mai bun executant este Raphinha. Dintre jucătorii disponibili, cel mai bun era Neymar, apoi Igor Thiago, după aceea Bruno Guimaraes și apoi Martinelli. L-am ales pe Bruno pentru că am considerat că era cea mai bună opțiune dintre jucătorii aflați pe teren”, a spus tehnicianul italian, conform ESPN.

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Ce a declarat Vinicius cu privire la penalty-ul din Brazilia – Norvegia

Vinicius a afirmat la finalul meciului că era conștient de decizia lui Carlo Ancelotti cu privire la executarea loviturilor de la 11 metri. „Selecționerul alege dinainte cine va executa penalty-ul. El l-a ales pe Bruno. Nu am fost niciodată vanitos, nu am vrut niciodată să fiu cel mai bun marcator al turneului și de aceea Bruno a șutat.

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El executa penalty-urile mai bine decât mine și de aceea Ancelotti l-a ales. Asta e tot. Nu am fugit niciodată de responsabilitate”, a spus fotbalistul lui Real Madrid, care a fost golgheterul Braziliei la Cupa Mondială, cu 4 reușite. Fotbalistul de 25 de ani a înscris câte un gol în disputele cu Maroc (1-1) și Haiti (3-0), iar contra Scoției (3-0) a reușit o „dublă”.

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Ce procentaje au Bruno Guimaraes și Vinicius Junior la executarea penalty-urilor

Bruno Guimaraes a executat 4 penalty-uri în carieră, iar cel din meciul Brazilia – Norvegia a fost primul pe care mijlocașul nu l-a transformat, iar astfel procentajul său a scăzut la 75%. De cealaltă parte, Vinicius Junior a executat 19 lovituri de la 11 metri pentru Real Madrid, Brazilia U20 și naționala de seniori, iar bilanțul său nu este unul extraordinar, 13 goluri și 6 ratări, un procentaj de 68.4%.

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