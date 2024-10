„E singura echipă care se va bate la titlu cu FCSB”. Florin Gardoș s-a convins după prima treime a sezonului regulat

FCSB nu se regăsește în actualul sezon din Superliga. Florin Gardoș știe însă cu cine se vor duela bucureștenii pentru titlu.

Florin Gardoș s-a convins: „E singura echipă care se va bate la titlu cu FCSB”

Parcursul de până acum al echipei lui Charalambous și Pintilii în Superliga a fost departe de unul pe care o campioană l-ar avea în mod normal. Cu doar 13 puncte și o restanță de jucat, FCSB ocupă pentru moment locul 9 în campionat.

ADVERTISEMENT

Florin Gardoș a văzut cum s-au desfășurat evenimentele până acum. Fostul fundaș al echipei patronate de Gigi Becali a reacționat la FANATIK SUPERLIGA unde a spus cine va fi adversara la titlu a FCSB-ului.

„FCSB intră în play-off, facem rocadă cu Petrolul. Nici Dinamo nu cred că va prinde… facem rocadă cu Rapidul. În momentul de față, mi se pare singura echipă care o văd luptând la titlu cu FCSB, Craiova.

ADVERTISEMENT

La ce am văzut la început ziceam CFR, acum ei au mai pierdut din jucători…”, a spus Florin Gardoș despre lupta la titlu după ce a văzut clasamentul în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Charalambous, ușurat după victoria cu Sepsi

FCSB avea nevoie disperată de victorie cu Sepsi OSK pentru a mai calma din teama de a rata play-off-ul în acest sezon.

ADVERTISEMENT

„Am fost 3 puncte foarte importante pentru noi. Exact ce ne doream. Nu am jucat fantastic, dar am jucat pentru a câștiga. Am schimbat 8 jucători.

Ne întoarcem la București, avem timp scurt de pregătit partida. Trebuie să facem rotații, să schimbăm jucătorii, asta este situația. E foarte important pentru băieți să aibă încredere. Încrederea vine odată cu victoriile”, a declarat Elias Charalambous după victoria obținută pe terenul celor de la Sepsi OSK.

ADVERTISEMENT

Pentru FCSB urmează un adevărat test. Bucureștenii vor juca în deplasare contra grecilor de la PAOK Salonic în cadrul etapei a doua din noul format al Europa League, după ce au debutat acasă cu o victorie (4-1 cu RFS Riga).