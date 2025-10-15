Sport

„E singurul om cu care am emoții când mă întâlnesc”. Dezvăluire incredibilă despre „Regele” Gică Hagi: „Când a intrat, respiram cu greutate”

Mihai Stoica a făcut o reverență în fața lui Gică Hagi, la prima ediție de „MM FANATIK”. Președintele C.A. de la FCSB a dezvăluit cum a decurs prima sa întâlnire cu „Regele”
Cristian Măciucă
15.10.2025 | 21:55
E singurul om cu care am emotii cand ma intalnesc Dezvaluire incredibila despre Regele Gica Hagi Cand a intrat respiram cu greutate
EXCLUSIV FANATIK
„E singurul om cu care am emoții când mă întâlnesc”. Dezvăluire incredibilă despre „Regele” Gică Hagi: „Când a intrat, respiram cu greutate”. FOTO: Fanatik

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit la superlativ despre Gică Hagi (60 de ani) și despre Mircea Lucescu (80 de ani), la prima ediție a emisiunii „MM FANATIK”. Oficialul campioanei României a dezvăluit că „Regele” este singurul om din fotbal în fața căruia are și acum emoții.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica, reverență în fața lui Gică Hagi: „Am emoții”

Mihai Stoica a dezvăluit în direct cum a decurs prima sa întâlnire cu Gică Hagi. Oficialul campioanei României a recunoscut că nu-i poate reproșa vreodată ceva fostului decar al „Generației de Aur”.

„Eu, cât de insolent aș fi, că am fost în dese rânduri, niciodată nu am cum să vorbesc contra unei legende ca Mircea Lucescu și aici mă opresc. Sunt câțiva oameni împotriva cărora, chiar dacă am ceva să le reproșez, nu pot să vorbesc.

ADVERTISEMENT

Am avut o discuție în familie, o discuție care nu avea legătură cu fotbalul. Că sunt oameni pe care i-am cunoscut și în fața cărora am avut emoții. În fotbal există acum un om cu care de câte ori mă întâlnesc am emoții. E Gică Hagi. Suntem de aceeași vârstă.

Ne cunoaștem de mulți ani. Ne-am întâlnit de mii de ori. Am emoții, pentru că am crescut cu el și niciodată în viața mea nu o să mă întâlnesc cu Gică Hagi și inelul să stea liniștit. Mă strânge (n.r. – pulsul)”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM FANATIK”. 

ADVERTISEMENT
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi24.ro
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe

Cum l-a cunoscut Mihai Stoica pe Gică Hagi

Gică Hagi este considerat cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor. Cu 124 de selecții și 35 de goluri, „Regele” e și golgheterul all-time al naționalei României (la egalitate cu Adi Mutu), cu care a participat la trei Campionate Mondiale, Italia 1990, SUA 1994 și Franța 1998, și la două Campionate Europene, 1984 și 2000.

ADVERTISEMENT
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Digisport.ro
Acum e oficial! Lovitură pentru Gică Hagi

„Am jucat când eram copii împotriva lui. Bineînțeles că el nu ne știa. El era Hagi, noi eram unii. Când am fost prima dată la echipa națională cu Valentin Ștefan la medicul Pompiliu Popescu și am intrat la Snagov în cabinetul lui și a intrat Gică Hagi, crede-mă, respiram cu greutate.

Noi aveam convocați cu ‘Generația de Aur’ Valentin Ștefan și Ioan Viorel de Anghel Iordănescu. Îți dai seama ce înseamnă asta pentru Galați. Și când mi-a zis Gică Hagi ‘Am auzit vorbe frumoase despre tine, felicitări’. M-am topit! Am ieșit și am sunat ‘Bă, știe Hagi cine sunt!’

ADVERTISEMENT

La fel și Lucescu. E o legendă. Te uiți la meciurile antrenate în UCL și vezi Ferguson, Wenger, Mourinho, Guardiola, Ancelotti și Lucescu, acolo, între ei. Nu ai ce să îi spui”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

CONFESIUNE TULBURATOARE a lui Mihai Stoica. REACTIA EMOTIONANTA la intalnirile cu Gica Hagi

Aalborg – Dinamo 34- 28, etapa 5 de Liga Campionilor la handbal. „Dulăii”...
Fanatik
Aalborg – Dinamo 34- 28, etapa 5 de Liga Campionilor la handbal. „Dulăii” au suferit o nouă înfrângere
De nicăieri! România va avea o nouă națională! Anunțul făcut de FRF
Fanatik
De nicăieri! România va avea o nouă națională! Anunțul făcut de FRF
Americanii au venit să cumpere Steaua! „200 de milioane de euro!”
Fanatik
Americanii au venit să cumpere Steaua! „200 de milioane de euro!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Acuzat de legenda Stelei că a plătit-o 'la negru', Becali a recunoscut: 'E...
iamsport.ro
Acuzat de legenda Stelei că a plătit-o 'la negru', Becali a recunoscut: 'E adevărat!'. A urmat un dialog uluitor între Lăcătuș și latifundiar: 'Am fost prost!' / 'Să dăm pe față'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!