„E singurul om cu care am emoții când mă întâlnesc”. Dezvăluire incredibilă despre „Regele” Gică Hagi: „Când a intrat, respiram cu greutate”

Mihai Stoica (60 de ani) a vorbit la superlativ despre . Oficialul campioanei României a dezvăluit că „Regele” este singurul om din fotbal în fața căruia are și acum emoții.

Mihai Stoica, reverență în fața lui Gică Hagi: „Am emoții”

Mihai Stoica a dezvăluit în direct cum a decurs prima sa întâlnire cu Gică Hagi. Oficialul campioanei României a recunoscut că nu-i poate reproșa vreodată ceva fostului decar al „Generației de Aur”.

„Eu, cât de insolent aș fi, că am fost în dese rânduri, niciodată nu am cum să vorbesc contra unei legende ca Mircea Lucescu și aici mă opresc. Sunt câțiva oameni împotriva cărora, chiar dacă am ceva să le reproșez, nu pot să vorbesc.

Am avut o discuție în familie, o discuție care nu avea legătură cu fotbalul. Că sunt oameni pe care i-am cunoscut și în fața cărora am avut emoții. În fotbal există acum un om cu care de câte ori mă întâlnesc am emoții. E Gică Hagi. Suntem de aceeași vârstă.

Ne cunoaștem de mulți ani. Ne-am întâlnit de mii de ori. Am emoții, pentru că am crescut cu el și niciodată în viața mea nu o să mă întâlnesc cu Gică Hagi și inelul să stea liniștit. Mă strânge (n.r. – pulsul)”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM FANATIK”.

Cum l-a cunoscut Mihai Stoica pe Gică Hagi

Gică Hagi este considerat cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor. Cu 124 de selecții și 35 de goluri, „Regele” e și golgheterul all-time al naționalei României (la egalitate cu Adi Mutu), cu care a participat la trei Campionate Mondiale, Italia 1990, SUA 1994 și Franța 1998, și la două Campionate Europene, 1984 și 2000.

„Am jucat când eram copii împotriva lui. Bineînțeles că el nu ne știa. El era Hagi, noi eram unii. Când am fost prima dată la echipa națională cu Valentin Ștefan la medicul Pompiliu Popescu și am intrat la Snagov în cabinetul lui și a intrat Gică Hagi, crede-mă, respiram cu greutate.

Noi aveam convocați cu ‘Generația de Aur’ Valentin Ștefan și Ioan Viorel de Anghel Iordănescu. Îți dai seama ce înseamnă asta pentru Galați. Și când mi-a zis Gică Hagi ‘Am auzit vorbe frumoase despre tine, felicitări’. M-am topit! Am ieșit și am sunat ‘Bă, știe Hagi cine sunt!’

La fel și Lucescu. E o legendă. Te uiți la meciurile antrenate în UCL și vezi Ferguson, Wenger, Mourinho, Guardiola, Ancelotti și Lucescu, acolo, între ei. Nu ai ce să îi spui”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.