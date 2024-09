„E șmecherită asta lui Mitriță, chestie de educație. O avea pregătită”. Cea mai tare explicație după faza serii pe Ghencea

Echipa națională de fotbal a României a avut parte un start excelent în era Mircea Lucescu, iar tricolorii au obținut două victorii importante în grupa de Liga Națiunilor, cu Kosovo (3-0) și cu Lituania ( ). Mai mult decât atât, meciul cu Lituania a consemnat și .

Gestul lui Alexandru Mitriță, apreciat de Dumitru Dragomir

În cadrul emisiunii „MAX Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a discutat cu Horia Ivanovici despre gestul făcut de Alexandru Mitriță imediat după ce a marcat golul de 3-1 contra Lituaniei. Fotbalistul Universității Craiova .

„Frumos (n.r. gestul lui Mitriță cu Mircea Lucescu), uite că are minte ăsta. Și eu o făceam pe asta, e șmecherită. N-a dat mâna cu nimeni până s-a dus la el și l-a luat în brațe. Fii atent aici altă frumusețe, a știut că e om în vârstă, nu a sărit cu picioarele pe el. L-a luat în brațe ca pe un tată. Asta este o chestie de educație.

Horia, nici mie nu îmi plac tatuații. Nu-mi plac, dar îi înțeleg pe toți. Trendul tineretului acum, vor să se epileze pe picioare. Cine nu îl înțelege, ăla suferă” , a declarat Dumitru Dragomir.

Mircea Lucescu a dezvăluit ce i-a transmis Alexandru Mitriță când l-a îmbrățișat

Deși nu a fost prezent vreodată în lotul echipei naționale de fotbal a României în era lui Edi Iordănescu, Alexandru Mitriță a revenit din nou în circuitul tricolorilor după Campionatul European din Germania. Fotbalistul Universității Craiova a fost convocat de Mircea Lucescu pentru dubla cu Kosovo și Lituania.

Cel mai bine plătit jucător din SuperLiga României i-a răsplătit încrederea lui Mircea Lucescu și a marcat în finalul partidei cu Lituania, iar imediat după gol a mers și l-a îmbrățișat pe selecționer. „Il Luce” a dezvăluit ce i-a spus jucătorul Craiovei.

„Nu e vorba de simțământ aici, era o datorie a mea, atunci când dai de un jucător talentat, pentru că toți jucătorii de mare talent au și ei niște probleme ale lor, eu am avut cele mai bune relații cu acești jucători pentru că i-am înțeles. Că a fost Sergen în Turcia, a fost Dan Lupu aici sau Hagi sau Balaci, eu pe aceștia i-am tratat în mod special pentru că în spatele performanței lor a existat întotdeauna talentul.

Talentul este capricios din toate punctele de vedere. Dacă tu ca conducător nu înțelegi lucrul ăsta, pierzi niște jucători foarte valoroși. Atunci, am vorbit și cu Răzvan (n.r. Răzvan Lucescu), mi l-a descris așa cum este, am luat decizia să îl aduc la echipa națională, chiar dacă comportamentul lui nu a fost cel mai bun la echipa națională. Am avut o discuție cu el și înainte de joc și mi-a spus că niciodată nu va mai face greșeala să creeze probleme la echipa națională, că e rezervă sau titular.

„Gestul lui mi se pare extraordinar, recunoștința e povara cel mai greu de purtat. Vedeți oameni care ar trebui să fie recunoscători și se duc pe partea cealaltă a străzii, să nu te întâlnească pentru că le e jenă. Lucrurile nu sunt așa. Trebuie să ai un caracter puternic să poți să îți demonstrezi recunoștința. El a făcut acest lucru și mi-am dat seama că are un caracter puternic.

A venit la mine, m-a îmbrățișat și mi-a zis: > Este un tip emotiv și toți tipii emotivi dau această impresie de aroganță. Trebuie să ai capacitatea să-i înțelegi și există întotdeauna pericolul să pierzi anumiți oameni considerându-i altfel decât sunt”, a încheiat Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Mitica Dragomir A COMENTAT GESTUL lui Alex Mitrita fata de Mircea Lucescu