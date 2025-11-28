„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Valentin Crețu a intrat în vizorul lui Marius Șumudică după Steaua Roșie – FCSB, 1-0. Analistul FANATIK l-a criticat dur pentru modul în care a plasat vina pe Ngezana în fața suporterilor.

Marius Șumdică l-a distrus pe Valentin Crețu după Steaua Roșie – FCSB 1-0

Marius Șumudică nu a avut milă față de Valentin Crețu, după Steaua Roșie – FCSB, 1-0. Antrenorul nu a fost deranjat de greșelile pe care fundașul dreapta le-a făcut în meciul de la Belgrad, ci de .

Analistul FANATIK este de părere că : „Ce să facem? Dacă ăla doarme pe el”, a declarat nervos veteranul de la FCSB în fața suporterilor, după eșecul din Europa League.

Mai mult, Marius Șumudică a afirmat, fără niciun fel de ezitare, că dacă era antrenor la FCSB l-ar fi convins pe Gigi Becali că trebuie să-i rezilieze contractul jucătorului de bandă. Șocat de cele auzite, tehnicianul a mărturisit că i s-ar părea o anomalie ca Crețu să scape nepedepsit pentru derapajul pe care l-a avut la adresa coechipierului său în fața camerelor de luat vederi și al fanilor.

„Atitudinea lui Crețu este una lamentabilă! Din punctul meu de vedere, nu ai voie în fața să te manifești așa și să ai un astfel de discurs la adresa unui coleg. Eu, dacă eram antrenorul FCSB-ului astăzi, indiferent ce se întâmpla, la mine Crețu nu mai intra în cabină astăzi. De astăzi nu mai avea ce căuta la FCSB.

Dacă aveam forță să fac lucrul ăsta, știți foarte bine cine decide acolo și face tot, e echipa lui, jucăria lui, este Gigi Becali, el este împăratul, el face tot, cum îi place să i se spună. Dar eu, dacă eram antrenorul FCSB-ului, aveam o discuție cu patronul și îi spuneam: ‘Patroane, eu nu vreau să pierd grupul!’. Echipa este ruptă în două. Cum va fi privit Crețu în continuare? Și cum te exprimi… Nu există așa ceva. Îi spuneam astăzi, înaintea antrenamentului, Crețu, te rog frumos, du-te la palat, reziliază-ți contractul! Dacă tu nu ai o reacție bună cu colegul tău, mai ales că ești în același compartiment cu el, care anul trecut a fost un jucător foarte bun.

Cum să ai voie să vorbești în fața suporterilor? Pentru mine a fost șoc, ăsta e șocul serii. Nu victoria Craiovei, nu că a pierdut FCSB-ul. Ăsta e șocul serii. Eu nu am văzut în viața mea așa ceva! A aproape ce s-a întâmplat la Everton, când și-a pălmuit un coleg. Cum să mă duc în fața suporterilor și să spun că ăsta e mort? Cum se mai uită Ngezana la Crețu în momentul de față? Eu, ca antrenor, eram dator să spun: ‘Crețu, dacă tu vorbești așa de un coleg, astăzi vorbești de unul, mâine de altul, eu trebuie să dau un exemplu la echipă’. Astăzi trebuia dat afară imediat Crețu, sau amendă de 30.000 – 50.0000 de euro. Băi, a văzut o țară întreagă, a fost filmat! Ăsta e șocul! Eu nu am văzut așa ceva în fotbalul românesc. Și cu cuvintele cu care a vorbit”, a declarat Marius Șumudică, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică și-a continuat atacul la Crețu: „Când dădea centrări lovea salvarea din spate”

Dănuț Lupu și Marian Aliuță, prezenți în studio, i-au reaminti lui Valentin Crețu că de-a lungul carierei la FCSB a beneficiat de clemență din partea antrenorilor și a colegilor chiar dacă nu livra cele mai bune centrări. Exemplu care l-a făcut pe Marius Șumudică să ironizeze modul în care fundașul aruncă mingile în careu pentru coechipierii săi.

„Mă, cine e Crețu, mă, frate? Cine ești tu, mă, să ai atitudinea asta? Nu ești căpitanul echipei, nu ești nimic. Și îi spune lui Tănase, la un moment dat, să tacă. Cine ești cu să vorbești așa de un coleg? Cum să mă duc în fața suporterilor să vorbesc așa și să fiu dat pe toate posturile? Eu îi ziceam astăzi să-și strângă bagajele. Eu nu aș fi acceptat. E camera lângă tine, mă! E mai grav dacă a spus asta că a văzut că se filma.

(n.r. Marian Aliuță: Crețu în câte meciuri a fost lăsat pe teren că nu centra bine?) Ce să dea centrări? Că lovea salvarea din spate”, a mai spus Marius Șumudică.