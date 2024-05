„E subiect închis. Am anunțat ceva, nu ne putem răzgândi peste două săptămâni”. Reacție de ultimă oră despre Daniel Niculae și de ce a refuzat Angelescu

Daniel Niculae nu va mai fi președintele Rapidului începând cu sezonul 2024-2025. Victor Angelescu a dezvăluit c

Cum se simte Daniel Niculae după ce a fost îndepărtat de la Rapid. Ar efuzat Angelescu funcția de președinte?

Dan Șucu a făcut revoluție la Rapid după ce Rapid a terminat pe locul 6 în play-out, cu doar patru puncte. L-a numit pe Neil Lennon în funcția de antrenor principal și a pus un nou director sportiv, pe Daniel Sandu, și un nou

„Da, am mai vorbit. Nu vreau să comentez pentru el. Întrebați-l pe dânsul. Mie mi s-a părut că e bine. Fericit nu are cum să fie. Mai ales că am avut un sezon în care nu ne-au ieșit lucrurile. Viața merge înainte și când am vorbit cu el a părut ok.

Da. E subiect închis. Nu anunțăm ceva și peste două săptămâni ne răzgândim”, a declarat Victor Angelescu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Ne gândim să aducem pe cineva. Om de fotbal, clar”

Rapid n-a făcut deocamdată niciun transfer și pare că se gândește mai mult de partea tehnică și administrativă. Revenind la jucători,

„Nu s-a pus problema să fiu eu președinte. Nu mi-a propus domnul Șucu funcția de președinte. Nu cred că aveam cum să îndeplinesc funcția de președinte nici eu și nici domnul Șucu.

Decizia pe care puteam să o luăm și pe care am luat-o până o să vedem ce facem e că avem un Consiliu de Administrație din care fac parte și eu și domnul Șucu și el va conduce clubul pentru următoarea perioadă.

Dar nu aveam cum să fiu nici eu și nici domnul Șucu și acționar și președinte. Nu aveam cum să mă angajez la clubul meu. Și nu cred că am aptitudini să fiu președintele unui club de fotbal. Și nu aveam nici timpul necesar. Mai am de făcut și alte lucruri, așa cum are și domnul Șucu.

(n.r. – Aduceți un om de fotbal pe această funcție?) Deocamdată ne gândim. Avem acum un Consiliu de Administrație, pe Daniel Sandu pe partea sportivă și pe Marian Mihai pe partea administrativă. În viitor ne gândim să aducem o persoană. Vedem dacă președinte, dacă director tehnic. Om de fotbal, clar”, a adăugat acționarul minoritar al Rapidului.

