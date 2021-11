E timpul să dai lovitura! Profit de peste 11.600 de lei cu meciurile de marți din Liga Campionilor

După o pauză de trei săptămâni, cauzată de preliminariile CM Qatar 2022, Liga Campionilor revine în prim plan cu partidele programate în etapa a 5-a a fazei grupelor. Un bun prilej pentru noi de a vă oferi un nou superbilet, ce v-ar putea face mai bogați cu peste 11.600 de lei.

Din cele 8 partide programate marți în Liga Campionilor, am obținut o cotă de 355, iar cu o miză de 30 de lei ați putea obține un profit de peste 11.600 de lei, mai ales că veți beneficia și de un bonus consistent de la Superbet, în valoare de 1.500 de lei.

Ne trebuie doar puțină inspirație și un dram de noroc, ingrediente fără de care nu poți avea succes la pariuri. Așa cum au avut doi jucători care au dat adevărate lovituri în ultima perioadă: , iar o miză de 100 de lei pe cornere în preliminariile Mondialului din Qatar.

Barcelona aduce o cotă de 2,25 pe superbiletul cu un posibil câștig de peste 11.600 de lei

Deschidem biletul ce ne-ar putea aduce un câștig de peste 11.600 de lei cu partidele programate marți în Grupa E a Ligii Campionilor. Bayern Munchen e calificată matematic în optimile de finală înaintea ultimelor două runde și merge la Kiev, pe terenul codașei Dinamo. Formația lui mai are de doi bani speranță pentru locul 3, ce i-ar aduce calificarea în primăvara Europa League, dar pentru asta are nevoie de o victorie contra bavarezilor. Greu de obținut, mai ales că până acum ucrainenii nu au reușit încă să înscrie în grupele Ligii. Ar putea, totuși, să facă o figură frumoasă la despărțirea de propriii fani, așa că vom anticipa un spectacol fotbalistic, cu goluri în ambele porți. Mergem pe varianta combinată „GG&3-6goluri”, ce are o cotă de 2,55.

Barcelona – Benfica este finala pentru locul 2 în Grupa E. Catalanii au două puncte avans și cu o victorie își asigură prezența în optimile de finală, dar Benfica nu se va preda ușor pe „Camp Nou”. Anticipăm o partidă pe muchie de cuțit, în care ambele combatante vor căuta să dea lovitura decisivă, însă gazdele au prima șansă, astfel că pronosticul nostru este „1&3+”, la o cotă de 2,25.

În Grupa F, lupta pentru primele două poziții e foarte încinsă. Manchester United și Villarreal au câte 7 puncte, în timp ce Atalanta e la două lungimi în spate. La primul meci fără pe bancă, „diavolii roșii” au parte de o deplasare dificilă în Spania, dar dacă vor trece cu bine peste ea s-ar putea considera deja calificați în faza următoare. Nu ne hazardăm însă pe un pronostic pe soliști, ci vom merge pe varianta golurilor, mai precis pe „GG3+”, la o cotă de 2,10. În schimb, vom miza în cealaltă partidă a grupei pe oaspeți și vom alege combinația „X2&2+”, la o cotă de 1,60.

Chelsea atacă prima poziție a grupei în fața lui Juventus. Cotă de 2,00 pentru biletul cu un posibil câștig de peste 11.600 de lei

În Grupa G, Sevilla ocupă ultimul loc și își joacă ultima șansă în fața lui Wolfsburg, în timp ce ocupantele primelor două poziții, Lille și RB Salzburg se întâlnesc în meci direct. Vom merge pe mâna spaniolilor în prima dispută, pronosticul „1&2+” având o cotă de 2,25, în timp ce la finala pentru locul 1 vom miza pe goluri și vom alege cota de 2,10 pentru „GG3+”.

În fine, în Grupa H, Chelsea evoluează pe teren propriu contra liderului Juventus și are nevoie de o victorie la două goluri diferență pentru a putea spera la primul loc și un adversar accesibil în faza următoare. Londonezii sunt într-o formă foarte bună și se pot impune, însă nu e un joc care să anunțe multe goluri, iar de aceea vom merge pe varianta „1&0-4 goluri”, la o cotă de 2,00.

Pentru locul 3 se bat Malmo și Zenit, cu un avantaj pentru ruși, care au un avans de 3 puncte în clasament, fix victoria din tur de pe teren propriu. Tot ei pleacă și acum din postura de favoriți, iar noi vom miza pe o variantă combinată „X2&0-3 goluri”, la o cotă de 1,95.

Din cele 8 meciuri selectate am obținut o cotă de 355, iar cu miza de 30 de lei puteți obține un câștig de peste 11.600 de lei. Puteți să puneți biletul așa cum l-am conceput noi, dar aveți și posibilitatea să alegeți ce meciuri doriți, lucru valabil și în cazul mizei.

