Sport

E titular la echipa națională, dar italienii l-au catalogat „anonim”. Veste nu tocmai bună pentru selecționerul Mircea Lucescu

Unul dintre jucătorii convocați constant la echipa națională are un sezon modest în Serie A. Ce au scris italienii despre mijlocașul pe care Mircea Lucescu se bazează pentru barajul cu Turcia.
Mihai Dragomir
01.02.2026 | 07:00
E titular la echipa nationala dar italienii lau catalogat anonim Veste nu tocmai buna pentru selectionerul Mircea Lucescu
ULTIMA ORĂ
Marius Marin are un sezon dezamăgitor în Serie A. Ce au notat jurnaliștii despre mijlocașul român după ultimul eșec. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Marius Marin joacă în acest sezon alături de Pisa în Serie A, însă echipa românului este ultima din clasament. Ce au scris italienii despre mijlocaș după prestația din cel mai recent meci.

Italienii nu au avut milă de Marius Marin după Pisa – Sassuolo 1-3

Pisa a primit vizita celor de la Sassuolo sâmbătă, 31 ianuarie. Oaspeții au deschis scorul în minutul 25, prin Berardi, pentru ca tabela să arate 2-0 în favoarea lor la pauză după autogolul lui Caracciolo (45+1).

ADVERTISEMENT

Aebischer a redus din diferență la puțin timp după pauză, însă Ismael Kone a stabilit scorul final în minutul 58. Pisa a rămas pe ultimul loc din Serie A, cu doar 14 puncte, iar Marius Marin, cel care își dă viața pe teren la echipa națională, a fost criticat de jurnaliștii italieni după acest meci și notat doar cu 5.

„Prestație anonimă la mijlocul terenului, nu a fost capabil să dicteze tempoul sau să contracareze linia de mijloc adversă. Schimbarea la pauză a confirmat o primă repriză fără intensitate și fără calitate în joc”, au notat jurnaliștii de la Tuttomercatoweb.

ADVERTISEMENT
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul....
Digi24.ro
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”

Când și cu cine joacă Interul lui Chivu

Celălalt român din Serie A care urmează să joace este Cristi Chivu, antrenorul lui Inter. „Nerazzurrii” au o deplasare pe terenul lui Cremonese, partida fiind programată duminică, 1 februarie, de la ora 19:00.

ADVERTISEMENT
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12...
Digisport.ro
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident

Echipa românului, care a fost desemnat a doua oară consecutiv „Antrenorul lunii”, are un parcurs foarte bun. Inter ocupă prima poziție cu 52 de puncte înaintea etapei 23.

  • 5 puncte sunt între Inter și locul 2, ocupat de rivala AC Milan
Steaua este în doliu! A murit la doar 52 de ani: „S-a stins...
Fanatik
Steaua este în doliu! A murit la doar 52 de ani: „S-a stins din viață fulgerător”
Bogdan Baratky, concluzie fatalistă după Rapid – U Cluj 0-2: „Când e să...
Fanatik
Bogdan Baratky, concluzie fatalistă după Rapid – U Cluj 0-2: „Când e să se aleagă praful…”
Gigi Corsicanu a explicat de la ce a pornit discuția încinsă cu Dan...
Fanatik
Gigi Corsicanu a explicat de la ce a pornit discuția încinsă cu Dan Șucu înainte de Rapid – U Cluj 0-2: „Mi-a zis că s-a săturat!”. Exclusiv
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Scene neverosimile: discuția cu Gigi Corsicanu l-a scos din sărite pe Dan Șucu!...
iamsport.ro
Scene neverosimile: discuția cu Gigi Corsicanu l-a scos din sărite pe Dan Șucu! Imaginile surprinse la Rapid - U Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!