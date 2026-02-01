E titular la echipa națională, dar italienii l-au catalogat „anonim”. Veste nu tocmai bună pentru selecționerul Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT

Marius Marin joacă în acest sezon alături de Pisa în Serie A, însă echipa românului este ultima din clasament. Ce au scris italienii despre mijlocaș după prestația din cel mai recent meci.

Italienii nu au avut milă de Marius Marin după Pisa – Sassuolo 1-3

Pisa a primit vizita celor de la Sassuolo sâmbătă, 31 ianuarie. Oaspeții au deschis scorul în minutul 25, prin Berardi, pentru ca tabela să arate 2-0 în favoarea lor la pauză după autogolul lui Caracciolo (45+1).

ADVERTISEMENT

Aebischer a redus din diferență la puțin timp după pauză, însă Ismael Kone a stabilit scorul final în minutul 58. Pisa a rămas pe ultimul loc din Serie A, cu doar 14 puncte, iar Marius Marin, , a fost criticat de jurnaliștii italieni după acest meci și notat doar cu 5.

„Prestație anonimă la mijlocul terenului, nu a fost capabil să dicteze tempoul sau să contracareze linia de mijloc adversă. Schimbarea la pauză a confirmat o primă repriză fără intensitate și fără calitate în joc”, au notat jurnaliștii de la

ADVERTISEMENT

Când și cu cine joacă Interul lui Chivu

Celălalt român din Serie A care urmează să joace este Cristi Chivu, antrenorul lui Inter. „Nerazzurrii” au o deplasare pe terenul lui Cremonese, partida fiind programată duminică, 1 februarie, de la ora 19:00.

ADVERTISEMENT

Echipa românului, are un parcurs foarte bun. Inter ocupă prima poziție cu 52 de puncte înaintea etapei 23.