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E tot mai clar: Florinel Coman NU vine la FCSB! Cum l-a dat de gol Tavi Popescu

Florinel Coman era una dintre cele două „bombe” pe care Gigi Becali voia să le dea în acest mercato. Șansele ca atacantul lui Al-Gharafa să revină la FCSB sunt tot mai mici. Ce legătură are Tavi Popescu
Cristian Măciucă
17.07.2026 | 09:00
E tot mai clar Florinel Coman NU vine la FCSB Cum la dat de gol Tavi Popescu
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E tot mai clar: Florinel Coman NU vine la FCSB! Cum l-a dat de gol Tavi Popescu. FOTO: sportpictures.eu
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Întreaga suflare roș-albastră îl așteaptă la FCSB pe Florinel Coman (28 de ani), dar șansele ca fostul golgheter al campionatului să revină „acasă” s-au diminuat considerabil. Sunt două semne care confirmă, cel puțin pentru moment, decizia internaționalului român de a rămâne în Qatar, la Al-Gharafa.

De ce nu se întoarce Florinel Coman la FCSB

Gigi Becali visa să îi transfere la FCSB în această vară atât pe Florinel Coman, cât și pe Denis Drăguș. Latifundiarul din Pipera era gata să scoată din buzunar aproximativ 2.000.000 de euro pentru cei doi, dar se pare că în cursă a rămas doar atacantul lui Trabzonspor. Patronul roș-albaștrilor a declarat la Digi Sport că Florinel Coman nu vrea să revină la FCSB, iar, acum, lucrurile sunt tot mai clare. „Cu Coman nu cred că se va rezolva. Îl vor cei de acolo (n.r. – de la Al-Gharafa), din câte înțeleg. El oricum ar vrea să rămână afară, nu vrea să vină în România”, a transmis Gigi Becali.

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Fostul golgheter al SuperLigii a fost dat de gol inclusiv de ultima decizie a lui Octavian Popescu (23 de ani). După ce și-a lansat noile echipamente, FCSB a anunțat la LPF numerele pe care fotbaliștii le vor purta în stagiunea 2026-2027. Mijlocașul ofensiv al roș-albaștrilor a renunțat la tricoul cu numărul 37, pe care l-a purtat în sezonul trecut, și a luat numărul 7, preferatul lui Florinel Coman. În sezonul 2025-2026, tricoul cu numărul 7 i-a aparținut lui Denis Alibec. Atacantul îl primise de la Florin Tănase, care revenise la numărul 10, după ce Tavi Popescu alesese din nou 37.

Numărul 7 are o semnificație aparte în istoria clubului. În perioada în care echipa se numea Steaua, tricoul a devenit legendar datorită lui Marius Lăcătuș. Printre fotbaliștii care au evoluat cu același număr în era FCSB se află Marian Aliuță, Adrian Pitu, Daniel Oprița, Alexandru Chipciu, Florin Tănase, Denis Alibec sau Florinel Coman.

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Florinel Coman a plecat în cantonament cu Al-Gharafa

Florinel Coman s-a întors la Al-Gharafa după vacanța de vară și pare dispus să continue în Qatar, acolo unde are un salariu anual de 2.000.000 de euro. Coman mai are contract cu Al-Gharafa până în 2027 și, până atunci, sunt șanse infime ca el să revină la FCSB. O confirmă și ultima decizie a clubului qatarez. Chiar dacă nu se numără printre preferații antrenorului Pedro Martins, lusitanul l-a inclus în lotul care va efectua cantonamentul de vară din Slovacia și pe internaționalul român.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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